Astana Suriye görüşmelerine hazır

Kazakistan'ın başkenti Astana'da yarın başlayacak Suriye görüşmeleri için hazırlıklar tamamlandı.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da yarın başlayacak Suriye görüşmeleri için hazırlıklar tamamlandı.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da yarın başlayacak olan ve 24 saat sürmesi planlanan Suriye toplantısı için hazırlıklar tamamlandı. Toplantıların yapılacağı otelde geniş güvenlik önlemleri alındı. Görüşmelere Suriye hükümetinden Suriye'nin BM Büyükelçisi Başar El Caferi başkanlık edecek. Muhalifler ise İslam Ordusu'nun temsilcisi Muhammed Alluş başkanlığında 50'e yakın temsilciyle katılacak. Toplantıda katılımcı olarak Türkiye, Rusya, İran ve ABD de yer alacak.

Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev'in katılacağı görüşmede Türkiye heyetine Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal başkanlık edecek. Görüşmelerin bir numaralı gündem maddesi 30 Aralık'ta Ankara'nın ve Moskova'nın garantörlük yaptığı ateşkesin güçlendirilmesi.



GÖRÜŞMELERE WASHINGTON'DAN HEYET KATILMAYACAK

Astana'daki Suriye görüşmelerine Washington'dan bir heyetin katılmayacağı, toplantılarda ABD'nin Kazakistan Büyükelçisi'nin hazır bulunacağı belirtildi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, Kazakistan'ın başkentinde gerçekleştirilecek toplantılara ABD'yi temsilen Büyükelçi George Krol'un katılacağını söyledi. Toner, başkanlar arasında gerçekleşen devir teslim töreni ve geçiş sürecinin acil talepleri dikkate alındığında Astana'daki görüşmelere Washington'dan bir heyetin katılmayacağını belirtmişti.



ASTANA GÖRÜŞMELERİ 24 SAAT SÜRECEK

Suriye krizine siyasi çözüm bulunması için yarın Astana'da başlayacak görüşmelere ilişkin Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, gazeteciler için bir bilgilendirme notu yayınladı. Açıklamada, "Görüşmeler, 23 Ocak'ta (yerel saatle) 13.00'de (TSİ 10.00) başlayacak. Görüşmeler 24 Ocak'ta 13.00'de sona erecek. Lütfen görüşmelerin kapalı kapılar ardında yapılacağını bilin" ifadeleri yer aldı. Bakanlık, görüşmelerin Astana'daki Rixos President Otel'de yapılacağını da aktardı.

(Kamil Nadirli / İHA)