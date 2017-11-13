13.11.2017 23:42 'Astana süreci başarıyla devam ediyor'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Astana sürecinin garantörleri olarak Rusya, Türkiye ve İran olmak üzere çalışmaların başarıyla devam ettiğini söylemek istiyorum' dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Astana sürecinin garantörleri olarak Rusya, Türkiye ve İran olmak üzere çalışmaların başarıyla devam ettiğini söylemek istiyorum" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Putin, "Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin artık tümüyle eski haline döndüğünü söyleyebiliriz. Sayın Erdoğan ile vardığımız anlaşma gereği Türkiye'den tarım ürün ithali tekrar başladı. Kalan sınırlamaların kaldırılmasını da bugün ele aldık. Enerji alanındaki stratejik birliğimizin önemli konularını ilgili bakanlarla değerlendirdik. Türk Akımı projesinden bahsetmek gerekir. Akkuyu Nükleer Santrali'nin kurulması için Rosatam Şirketi en kısa zamanda çalışmalara başlayabilir" dedi.

Suriye krizine de değinen Putin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İran'ın lideriyle yapmış olduğum görüşmelerle ilgili bilgi verdim. Bu bağlamda Astana sürecinin garantörleri olarak Rusya, Türkiye ve İran olmak üzere çalışmaların başarıyla devam ettiğini ve devam edeceğini söylemek istiyorum" diye konuştu.



