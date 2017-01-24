Astana görüşmeleri ikinci gününde

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Türkiye ve Rusya öncülüğünde düzenlenen Suriye konulu toplantı, ikinci gününde devam ediyor.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Türkiye ve Rusya öncülüğünde düzenlenen Suriye konulu toplantı, ikinci gününde devam ediyor.

Astana'da hükümet ve muhalefet heyetleri, Rusya, Türkiye, İran, BM Suriye Özel Elçisi Staffan de Mistura ve ABD'nin Kazakistan Büyükelçisi'nin gözlemci olarak katıldığı Suriye konulu görüşmeler, ikinci gününde çalışmalarına başladı. Suriye hükümeti ve muhalefet Suriye'de ateşkes mekanizmalarını tartışmaya devam edecek. Katılımcılar, ateşkesin güçlenmesini ve tarafların Suriye krizini çözme yönündeki kararlılıklarını teyit etmeyi planlıyor. Tüm delegelerin temsilcilerinin, yerel saatle 14.00'te basın toplantısına katılmaları bekleniyor.



DÜN NELER YAŞANDI

Muhalifler ve Esed rejiminin teklifleri taraflara Türkiye, Rusya ve Birleşmiş Milletler aracılığıyla iletildi. Türkiye saati ile 11.00 sularında başlayan ve gece geç saatlere kadar devam eden ilk gününün ana gündemini, 30 Aralık'ta ilan edilen ateşkesin kalıcılaştırılması oluşturdu. İlk oturumun muhalifler ve diğer tarafların yüz yüze katılımıyla gerçekleştiği toplantıya ara verildikten sonra taraflar arasındaki görüşmeler dolaylı şekilde devam etti. İlk etapta muhalefet heyeti, Türkiye, Rusya ve BM'nin oluşturduğu ortak heyetle bir araya geldi. Muhalifler, rejimin ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların ateşkes ihlallerinin durdurulması, abluka altındaki bölgelere insani yardım ulaştırılması, İran askerleri ve Tahran'ın desteklediği milislerin ülkeyi terk etmesi ve kadın siyasi mahkumların serbest bırakılması taleplerini yazılı olarak iletti.

Toplantıda 'mekik diplomasisi' yürütülüyor ve görüşmelerde önceliğin ateşkesin kalıcılaştırılması olduğu söyleniyor. Rejimin beklentilerinin çatışmaların belli bir süre için durması, bu süre içinde de ateşkese imza atan grupların terör örgütlerinden ayırt edilmesi olduğu kaydedildi. Basına konuşan Türk heyetinden bir kaynak, bu konunun görüşüldüğünü öne sürerek, amaçlarının DEAŞ ve Fetih el Şam'a yönelik ortak mücadelenin de Astana görüşmeleri sonuç belgesinde yer almasını sağlamak olduğunu kaydetti.

(Kamil Nadirli / İHA)