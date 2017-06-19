Astana görüşmeleri için tarih verildi

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Basın Dairesi Başkanı Anuar Jaynakov, Astana'da yapılacak Suriye görüşmelerinin 4 ve 5 Temmuz'da gerçekleştirileceğini bildirdi.
Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Basın Dairesi Başkanı Anuar Jaynakov, Astana'da yapılacak Suriye görüşmelerinin 4 ve 5 Temmuz'da gerçekleştirileceğini bildirdi. Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Basın Dairesi Başkanı Anuar Jaynakov, Türkiye, Rusya ve İran garantörlüğünde Astana'da yapılacak Suriye görüşmelerinin 4-5 Temmuz'da gerçekleştirileceğini bildirdi. Suriye görüşmelerinde "çatışmasızlık bölgeleri" başta olmak üzere Suriye'deki kriz konuları ele alınacak.
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