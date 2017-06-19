Astana görüşmeleri için tarih verildi

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Basın Dairesi Başkanı Anuar Jaynakov, Astana'da yapılacak Suriye görüşmelerinin 4 ve 5 Temmuz'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Basın Dairesi Başkanı Anuar Jaynakov, Astana'da yapılacak Suriye görüşmelerinin 4 ve 5 Temmuz'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Basın Dairesi Başkanı Anuar Jaynakov, Türkiye, Rusya ve İran garantörlüğünde Astana'da yapılacak Suriye görüşmelerinin 4-5 Temmuz'da gerçekleştirileceğini bildirdi. Suriye görüşmelerinde "çatışmasızlık bölgeleri" başta olmak üzere Suriye'deki

kriz konuları ele alınacak.

