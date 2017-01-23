Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Astana görüşmeleri başladı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Astana görüşmeleri başladı

Suriye'deki ateşkes anlaşmasının onaylanması ve siyasi çözümün sağlanmasını hedefleyen Astana görüşmeleri başladı.

Suriye'deki ateşkes anlaşmasının onaylanması ve siyasi çözümün sağlanmasını hedefleyen Astana görüşmeleri başladı.
Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmelerin açılış konuşmasını Kazakistan Dışişleri Bakanı Kairan Abdrakhmanov gerçekleştirdi. Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'in konuşmasını katılımcılara ileten Abdrakhmanov, "Bugünkü görüşme, uluslararası toplumun Suriye'de durumun barışçıl çözümüne yönelik çabalarının göstergesidir. Kazakistan, Suriye krizine çözüm bulmanın tek yolunun karşılıklı güven ve anlayışa dayalı müzakereler olduğuna inanıyor" ifadelerini kullandı.
Astana görüşmeleri, muhalifler ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad temsilcilerinin bozulan Cenevre görüşmelerinden bu yana bir araya geldiği ilk görüşme olma özelliğine sahip.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Reina saldırısını kullanarak 300 bin TL dolandırdı
Borsa ilk yarıda yatay
Avrupa'da Yahudi düşmanlığı arttı
Pamuk ekimi azaldı, depolar kaderine terk edildi
Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu
HDP'li Erdoğmuş'a beraat kararı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Öğretmenin yaptığı anket iğrenç olayı ortaya çıkardı!
Öğretmenin yaptığı anket iğrenç olayı ortaya çıkardı!
İstanbul'a kar geri dönüyor
İstanbul'a kar geri dönüyor
Bahçeli'den referandum tepkisi! Dar kafalılar...
Bahçeli'den referandum tepkisi! Dar kafalılar...
AK Parti binasına saldıran terörist ölü ele geçirildi
AK Parti binasına saldıran terörist ölü ele geçirildi
Kenan Sofuoğlu antrenmanda bileğini kırdı
Kenan Sofuoğlu antrenmanda bileğini kırdı
AK Parti'nin referandum sloganı belli oldu
AK Parti'nin referandum sloganı belli oldu
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Reina saldırısını kullanarak 300 bin TL dolandırdı
Reina saldırısını kullanarak 300 bin TL dolandırdı
Borsa ilk yarıda yatay
Borsa ilk yarıda yatay
Avrupa'da Yahudi düşmanlığı arttı
Avrupa'da Yahudi düşmanlığı arttı
Pamuk ekimi azaldı, depolar kaderine terk edildi
Pamuk ekimi azaldı, depolar kaderine terk edildi
Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu
Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu
HDP'li Erdoğmuş'a beraat kararı
HDP'li Erdoğmuş'a beraat kararı
Erdoğan Tanzanya Cumhurbaşkanı ile görüştü
Erdoğan Tanzanya Cumhurbaşkanı ile görüştü
Deve güreşleri nefes kesti
Deve güreşleri nefes kesti
Balıkçı çift ölümden döndü
Balıkçı çift ölümden döndü
Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu
Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi
Astana görüşmeleri başladı
Astana görüşmeleri başladı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English