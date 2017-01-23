'Astana'daki görüşmelerin formatı hala tartışılıyor'

Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Roman Vasilenko, Astana'daki Suriye görüşmeleri öncesi yaptığı basın açıklamasında, 'Format hakkında tartışılmalar sürüyor, toplantı başladığında netlik kazanacak' dedi.

Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Roman Vasilenko, Astana'daki Suriye görüşmeleri öncesi yaptığı basın açıklamasında, "Format hakkında tartışılmalar sürüyor, toplantı başladığında netlik kazanacak" dedi.

Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Suriye görüşmeleri öncesi Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Roman Vasilenko basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Roman Vasilenko, Suriye görüşmelerinin Astana'daki formatının halen tartışıldığını belirterek, "Format hakkında tartışılmalar sürüyor, toplantı başladığında netlik kazanacak" dedi. Vasilenko müzakerelerin sonucuna bağlı olarak toplantıyı genişletmek isterlerse bu süreci desteklemeye hazır olduklarını söyledi. Astana'daki görüşmelerde Suriye muhalefetinin delegasyonu ortak bir platforma ve ortak bir lidere sahip olmadığını vurgulayan Vasilenko, "Heyet birkaç grup ibaret, genel olarak bir delegasyon başkanı yok, her bir grubun kendi konumu var" dedi ve Astana'daki muhalefet delegasyonunun yaklaşık 15 farklı grubun temsilcilerini içerdiğini söyledi. Vasilenko, Suriye barış görüşmelerine katılan bütün delegelerin başkanlarının Astana'ya geldiğini de sözlerine ekledi.

Basına kapalı yapılacak görüşmeler yarın yerel saatle 13.00'e kadar sürecek ve görüşmelerin sonunda ortak basın toplantısı düzenlenecek.

(Kamil Nadirli/İHA)