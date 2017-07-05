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Asperger sendromlu ilk üniversite mezunu
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Asperger sendromlu ilk üniversite mezunu

Türkiye'de engelli salonunda girdiği üniversite sınavını kazanan ilk Asperger sendromlu olan Uluğ Özaydınlık, bir ilke daha imza attı. Özaydınlık, üniversiteden mezun olan ilk Türk Asperger sendromlu öğrenci olarak tarihe geçti.

Türkiye'de engelli salonunda girdiği üniversite sınavını kazanan ilk Asperger sendromlu olan Uluğ Özaydınlık, bir ilke daha imza attı. Özaydınlık, üniversiteden mezun olan ilk Türk Asperger sendromlu öğrenci olarak tarihe geçti.
Üniversite sınavına rapor alarak engelli salonunda girmeyi başaran ilk 'Asperger sendromlu' olan Uluğ Özaydınlık, bugün Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Malzeme Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Özaydınlık'ın mezuniyet töreninde en büyük destekçisi olan ailesi duygu dolu anlar yaşadı. Anne Semra Özaydınlık, "Bugün dünyanın en mutlu annesiyim. İnşallah bundan sonra her şey daha iyi olacak. Oğlum hayallerine kavuşacak" dedi.
İnsanların üniversiteye gittiğine bile inanamadığı Uluğ Özaydınlık ise, bu konuda bir ilk olduğunu belirterek, "Her konu bizim için bir dağ oldu ve o dağları delerek ilerledik. Bu süreçte aklınıza gelen en saçma şeyler bile en önemli unsur bile olabildi. 'Okuduktan sonra ne yapacaksın?' gibisinden ifadeler kullanıldı. İnsanlar okuduğuma da inanamadı" diye konuştu.
"Bugün bana limit koyanların limitini aştım. Hayallerim daha bitmedi, yeni başlıyor" ifadelerini kullanan Özaydınlık, üniversiteden mezun olmasının sadece önemli bir basamak olduğunu söyledi. Lisans eğitiminin bittiğini ve bundan sonra yüksek lisans yapmayı düşündüğünü dile getiren Özaydınlık, "Bu konuda da kendimi geliştirmek istiyorum. Zaten ben bu bölümü puanım yettiği için değil, isteyerek seçtim. Kendi başarılarımla diğer insanlara örnek ve yapacaklarımla da insanlara faydalı olmak istiyorum" şeklinde konuştu.

"BU DEĞERLERİMİZİ KAYBETMEMELİYİZ"
Asberger sendromunun Türkiye'de yeni bilindiğini, hatta hiç bilinmediğini belirten Uluğ'un babası Zihni Özaydınlık, "Uluğ, bugüne kadar toplumdaki eğitim süreçleri olsun, sağlık süreçleri olsun hepsini geçirdi. Bu süreçlerde birçok sıkıntı yaşadık. Sadece doktorlara izah etmemiz gereken meseleleri, her masa başında bulunana izah etmek ve onlara kabullendirmek zorunda kaldık. Bu insanlara ciddi olarak sahip çıkılmalı. Cumhurbaşkanımız sahip çıkıyor, dairede memur sahip çıkmıyor. Apergerlilerin özelliği sadece tıbbi bakım gerekliliği olanlar değil, aynı zamanda ilmi olarak da gelişmeye açık, dünyanın lideri olmaya, duruşlarıyla anılmaya ihtiyacı olan insanlardır. Bu değerlerimizi kaybetmemeliyiz. Bunları kazanmalıyız" dedi.

ASPERGER SENDROMU NEDİR?
Asperger sendromu, bir gelişim bozukluğu hastalığı olarak tanımlanıyor. Asperger sendromu zihinsel bir engel grubuna girmiyor. Zekaları normalin altında olmayan Aspergerlilerin genellikle de zekası normal üstü çıkıyor. Albert Einstein, İsaac Newton, Ludwig van Beethoven gibi tarihe damgasını vurmuş bilim ve sanat dünyasından çok sayıda ünlü isme de Asperger sendromu teşhisi konulduğu biliniyor.
(Selçuk Böke - Emre Yüzügüldü/İHA)

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