30.12.2016 10:26 ASO 1. OSB'den Halep'e 2 tır dolusu insani yardım

Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB), 'Halep'te insanlık ölmesin' kampanyasına destek oldu. ASO 1. OSB'de yer alan sanayicilerin desteğiyle temin edilen gıda ve insani yardım malzemeleriyle yüklü 2 tır, Ankara Valisi Ercan Topaca ile ASO Başkanı Nurettin Özdebir tarafından uğurlandı. Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB), "Halep'te insanlık ölmesin" kampanyasına destek oldu. ASO 1. OSB'de yer alan sanayicilerin desteğiyle temin edilen gıda ve insani yardım malzemeleriyle yüklü 2 tır, Ankara Valisi Ercan Topaca ile ASO Başkanı Nurettin Özdebir tarafından uğurlandı.



Suriye'de yaşanan insanlık dramını yakından takip ettiklerini ve Halep halkının yanında olduklarını belirten ASO ve ASO 1. OSB Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye olarak bu coğrafyada 'kimsesizlerin kimsesi' olma bilincini misyon haline getirdiklerini dile getirdi. Yanı başımızda kan ve gözyaşının hakim olduğu bir insanlık dramı yaşandığına dikkat çeken Özdebir, "Terör örgütlerinin gözünü diktiği bu coğrafyada topraklar kan ve gözyaşıyla sulanıyor. Dünya tarihinin en büyük dramlarından birine sahne olan Halep şehrindeki sivil insanlara yardım için ASO 1. OSB bünyesindeki yardımsever sanayici dostlarımıza çağrıda bulunarak bu kanayan yaraya bir nebze olsun merhem olmak istedik. Tüm sanayicilerimiz sağ olsunlar duyarlılık göstererek kampanyaya katılım gösterdi. Bu zor kış günlerinde Halepli sivillerin kursağından geçecek sıcak bir lokmada emeği olan tüm sanayicilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Ankara Valisi Ercan Topaca, ASO 1. OSB'de yer alan sanayicilere Halep konusunda gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür etti. Topaca, tırların uğurlanmasının ardından Bölge Müdürlüğünde ASO 1. OSB ile ilgili Özdebir'den bilgi aldı. Özdebir, Ankara'nın Türkiye'nin en önemli sanayi kentlerinden biri haline geldiğini söyledi.



Vali Topaca ve ASO Başkanı Özdebir, daha sonra bölgede yer alan Bozankaya Otomotiv, Hidromek ve Küçükpazarlı Havacılık firmalarını ziyaret etti. Vali Topaca, fabrikalarda yaptığı incelemeler sırasında firma yetkililerinden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bölgede yer alan ASO Teknik Kolejinin sınıf, laboratuvar ve atölyelerini de gezen Topaca, teknik eğitime daha fazla önem verilmesi gerektiğini belirterek, mesleki eğitime yaptığı katkılar için ASO'ya teşekkür etti.

