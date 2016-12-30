Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
ASO 1. OSB'den Halep'e 2 tır dolusu insani yardım
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

ASO 1. OSB'den Halep'e 2 tır dolusu insani yardım

Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB), 'Halep'te insanlık ölmesin' kampanyasına destek oldu. ASO 1. OSB'de yer alan sanayicilerin desteğiyle temin edilen gıda ve insani yardım malzemeleriyle yüklü 2 tır, Ankara Valisi Ercan Topaca ile ASO Başkanı Nurettin Özdebir tarafından uğurlandı.

Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB), "Halep'te insanlık ölmesin" kampanyasına destek oldu. ASO 1. OSB'de yer alan sanayicilerin desteğiyle temin edilen gıda ve insani yardım malzemeleriyle yüklü 2 tır, Ankara Valisi Ercan Topaca ile ASO Başkanı Nurettin Özdebir tarafından uğurlandı.

Suriye'de yaşanan insanlık dramını yakından takip ettiklerini ve Halep halkının yanında olduklarını belirten ASO ve ASO 1. OSB Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye olarak bu coğrafyada 'kimsesizlerin kimsesi' olma bilincini misyon haline getirdiklerini dile getirdi. Yanı başımızda kan ve gözyaşının hakim olduğu bir insanlık dramı yaşandığına dikkat çeken Özdebir, "Terör örgütlerinin gözünü diktiği bu coğrafyada topraklar kan ve gözyaşıyla sulanıyor. Dünya tarihinin en büyük dramlarından birine sahne olan Halep şehrindeki sivil insanlara yardım için ASO 1. OSB bünyesindeki yardımsever sanayici dostlarımıza çağrıda bulunarak bu kanayan yaraya bir nebze olsun merhem olmak istedik. Tüm sanayicilerimiz sağ olsunlar duyarlılık göstererek kampanyaya katılım gösterdi. Bu zor kış günlerinde Halepli sivillerin kursağından geçecek sıcak bir lokmada emeği olan tüm sanayicilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ankara Valisi Ercan Topaca, ASO 1. OSB'de yer alan sanayicilere Halep konusunda gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür etti. Topaca, tırların uğurlanmasının ardından Bölge Müdürlüğünde ASO 1. OSB ile ilgili Özdebir'den bilgi aldı. Özdebir, Ankara'nın Türkiye'nin en önemli sanayi kentlerinden biri haline geldiğini söyledi.

Vali Topaca ve ASO Başkanı Özdebir, daha sonra bölgede yer alan Bozankaya Otomotiv, Hidromek ve Küçükpazarlı Havacılık firmalarını ziyaret etti. Vali Topaca, fabrikalarda yaptığı incelemeler sırasında firma yetkililerinden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bölgede yer alan ASO Teknik Kolejinin sınıf, laboratuvar ve atölyelerini de gezen Topaca, teknik eğitime daha fazla önem verilmesi gerektiğini belirterek, mesleki eğitime yaptığı katkılar için ASO'ya teşekkür etti.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Motosiklet anne ve kızına böyle çarptı
Milletvekili Hüsniye Erdoğan'dan Başkan Tutal'a ziyaret
Büyükşehir Belediyesi denetim kontrol teknesi aldı
10 bin sıcak mesaj montlarla miniklere ulaştı
Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Güler: 'Yeni yıla hafif başlayın'
Buğday Üretiminde İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası uygulamaları
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
2017 asgari ücreti açıklandı
2017 asgari ücreti açıklandı
Bakanlık'tan 'elektrik kesintisi' açıklaması
Bakanlık'tan 'elektrik kesintisi' açıklaması
Eğitime kar engeli! Okullların tatil olduğu iller
Eğitime kar engeli! Okullların tatil olduğu iller
Galatasaray yönetimi Hamit Altıntop'u kovdu!
Galatasaray yönetimi Hamit Altıntop'u kovdu!
Borajet'in yeni sahibi SBK Holding!
Borajet'in yeni sahibi SBK Holding!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye çok sert çıktı: Biz bunu yutmayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye çok sert çıktı: Biz bunu yutmayız
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Motosiklet anne ve kızına böyle çarptı
Motosiklet anne ve kızına böyle çarptı
Milletvekili Hüsniye Erdoğan'dan Başkan Tutal'a ziyaret
Milletvekili Hüsniye Erdoğan'dan Başkan Tutal'a ziyaret
Büyükşehir Belediyesi denetim kontrol teknesi aldı
Büyükşehir Belediyesi denetim kontrol teknesi aldı
10 bin sıcak mesaj montlarla miniklere ulaştı
10 bin sıcak mesaj montlarla miniklere ulaştı
Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Güler: 'Yeni yıla hafif başlayın'
Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Güler: 'Yeni yıla hafif başlayın'
Buğday Üretiminde İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası uygulamaları
Buğday Üretiminde İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası uygulamaları
Konukoğlu'ndan yeni yıl mesajı
Konukoğlu'ndan yeni yıl mesajı
Burdur'da okullara kar tatili
Burdur'da okullara kar tatili
Van'da her türlü gösteri ve yürüyüş yasaklandı
Van'da her türlü gösteri ve yürüyüş yasaklandı
İzmit'te MTKYK protokolü imzalandı
İzmit'te MTKYK protokolü imzalandı
Karadeniz'de dev dalgalar 10 tekneye zarar verdi
Karadeniz'de dev dalgalar 10 tekneye zarar verdi
TÜBİS eğitim toplantısı yapıldı
TÜBİS eğitim toplantısı yapıldı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English