29.12.2016 17:53 Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay tahliye edildi

Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yayın danışma kurulu üyesi, yazar Aslı Erdoğan ve dilbilimci-yazar Necmiye Alpay ile gazetenin genel yayın yönetmeni Bilir Kaya'nın tahliyesine, gazetenin genel yayın yönetmeni İnan Kızılkaya'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yayın danışma kurulu üyesi, yazar Aslı Erdoğan ve dilbilimci-yazar Necmiye Alpay ile gazetenin genel yayın yönetmeni Bilir Kaya'nın tahliyesine, gazetenin genel yayın yönetmeni İnan Kızılkaya'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.



İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanıklar Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay ile tutuksuz sanıklardan Eren Keskin katıldı.



Kimlik tespitinin ardından sanıklar savunmalarını yaptı. Haklarındaki suçlamaları reddeden sanıklar tahliyelerine karar verilmesini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Aslı Erdoğan, Necmiye Alpay ile Bilir Kaya'nın ifadesinin alınmış olması ve suç vasfının değişme ihtimali nedeniyle tahliyelerine karar verdi.



Tahliyelerine karar verilen isimler hakkında yurt dışına çıkış yasağı koyan mahkeme, tutuklu sanıklardan İnan Kızılkaya'nın ise tahliye talebini reddederek duruşmayı erteledi.

