02.01.2017 14:39 Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay'ın yargılamasına devam edildi

Kapatılan Özgür Gündem Gazetesi'nin yazı işleri müdürü tutuklu sanık İnan Kızılkaya, ağırlaştırılmış müebbetle yargılandığı duruşmaya ikinci kez de getirilmeyince, yargılamayı yapan mahkeme kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Kapatılan Özgür Gündem Gazetesi'nin yazı işleri müdürü tutuklu sanık İnan Kızılkaya, ağırlaştırılmış müebbetle yargılandığı duruşmaya ikinci kez de getirilmeyince, yargılamayı yapan mahkeme kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.



Hakimlik kararıyla kapatılan Özgür Gündem Gazetesi yöneticilerine yönelik açılan ve sanıkları aralarında gazetenin Yayın Danışma Kurulu üyesi Aslı Erdoğan ve dilbilimci Necmiye Alpay'ın da bulunduğu 9 kişinin yargılamasına devam edildi.



İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Aslı Erdoğan, Necmiye Alpay ve Bilir Kaya ile avukatları katıldı. Dava kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan sanık Bilge Aykut da duruşma salonunda hazır bulundu.



Duruşmada ifade veren sanık Bilge Aykut, iki kez Yeşiller Partisi genel başkanlığı yaptığını ve barışçı bir insan olduğunu söyledi. Kendisine 2000'li yıllarda Özgür Gündem Gazetesi'nden ekoloji sayfası hazırlama teklifi geldiğini ve bunu kabul ederek haftada bir sayfayı hazırladığını anlatan sanık Aykut, "Bunun için kimseden ücret almadım. Ekoloji sayfası hazırlarken, gazetenin genel yayın danışma kurulu üyesi olarak görev yapıp yapmayacağım soruldu. Ben de seve seve kabul ettim. Yayın danışma kurul üyesi olarak görev yaptığım sürede hiç toplantı yapmadık. Gazetede terör örgütü yöneticilerinin yazı yazdığı hususunda bilgi sahibi değilim. Adresimi değiştirdiğim için sisteme işlenmemiş, kaçmadım. Hakkımdaki yakalama kararı kaldırılsın" dedi.



"Yapılan haberler gazetecilik faaliyetleri kapsamındadır"



Sanık Bilir Kaya ise, "8 Ağustos 2016- 16 Ağustos 2016 tarihleri arasında Özgür Gündem Gazetesi'nde genel yayın yönetmenliği yaptım. Bu süreçteki 3 haberin iddianameye konu edildiği anlaşılmaktadır. Yapılan haberler gazetecilik faaliyetleri kapsamındadır Bir gazetecinin salt genel yayın yönetmeni olması nedeniyle bir basın faaliyetinden dolayı suçlanamayacağını düşünüyorum" dedi.



Ek savunmaları sorulan Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay, bir önceki duruşmada yaptıkları savunmaları tekrar ettiklerini söyleyerek, duruşmalara gelme zorunluluklarının kaldırılmasını talep ettiler.



"Zarakolu'nun ifadesi İsveç'ten SEGBİS ile alınsın"



Hakkında yakala kararı bulunulan sanık Ragıp Zarakolu hakkında Adalet Bakanlığı Uluslar arası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü vasıtasıyla İsveç makamlarından sanığın savunmasının SEGBİS ile alınıp alınmayacağının öğrenilmesi ve bu aşamada Zarakolu hakkındaki yakalama kararının devamını istedi. Hakkında yakalama kararı bulunan Sanık Bilge Aykut'un duruşma gelerek ifade vermesini değerlendiren savcılık, bu sanık hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep etti.



Kamu görevlileri hakkında suç duyurusu



Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, yazılan müzekkereye rağmen tutuklu sanık İnan Kızılkaya'yı duruşmada hazır etmeyen kamu görevlileri hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Sanık İnan Kızılkaya geçen görülen aynı davanın duruşmasına da cezaevinde araç yok denilerek getirilmemişti.



Sanık İnan Kızılkaya'nın tutukluluk halinin devamına, sanık Bilge Aykut hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasına karar veren heyet sanıklar Bilge Aykut, Bilir Kaya, Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay'ın duruşmalardan bağışık tutulmasına hükmetti . Mahkeme ayrıca İsveç'te yaşadığı öğrenilen sanık Ragıp Zarakolu'nun adresinin tespit edilerek SEGBİS yoluyla ifadesinin alınması için ilgili kurumlara yazı yazılmasına karar verdi.



İddianameden



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosunca hazırlanan iddianamede,h akimlik kararı ile kapatılan Özgür Gündem gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Bilir Kaya ile Yayın Danışma Kurulu üyesi Aslı Erdoğan, dilbilimci Ayşe Necmiye Alpay'ın da arasında bulunduğu 9 sanığın "Devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Silahlı örgüte üye olmak", "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 6,5 yıldan 17,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

