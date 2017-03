çişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Aslanlar şimdi aslanlar gibi mücadele ediyorlar. Eksi 30 derecede, eksi 25 neresi olursa olsun onları buluyorlar ve gereğini yerine getiriyorlar' dedi.

çişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Aslanlar şimdi aslanlar gibi mücadele ediyorlar. Eksi 30 derecede, eksi 25 neresi olursa olsun onları buluyorlar ve gereğini yerine getiriyorlar" dedi.

Mardin'e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Midyat'ta düzenlenen miting ardından muhtarlar, kanaat önderleri ve şehit yakınlarıyla bir araya geldi.

Bakan Soylu, Ülkelerin, milletlerin, kritik kararları ve önemli kararı vardır. Tarihimiz hep böyle kararların hep böyle zaman dilimlerinin içerisinden süzülerek gelmektedir. Bugün yine böyle bir kararın arifesindeyiz. Bir milletin geleceği ile ilgili vereceği karar sadece o tarihe ait yaşayanlara ve o tarihin içerisinde yaşayanlara, o tarihin içerisinde bu kararı verenlere yönelik değildir" diyerek sözlerine şu şekilde devam etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı konuşmada"her şehit cenazesi kalbimi param parça etmektedir. Şehit aileleriyle konuştuğum andan itibaren şu dudağım ve boğazım düğümlenmektedir. Kimyam, düşüncelerim her tarafım bambaşka yerlere gitmektedir. Ama bilmenizi istiyorum ki, onların söyledikleri sözler karşısındaki bakanı bile mini minnacık yapmaktadır. Bir evladım daha var, onu da memleket için şehit veririm diyen bir babanın bir annenin karşısında bakan olsa da nafile, başbakan olsa da nafiledir. Bu kadar basittir. Bu millet büyük bir millettir, feraset sahibi asalet sahibi bir millettir biz bunun farkındayız. Sorumluluklarımızın ne olduğunu görüyoruz"

"Bugün Nusaybin'deki emniyet müdürlüğüne girdiğimde orada şehit evlatlarımızın fotoğraflarını gördüğümde bu ülkenin yöneticileri olarak sorumluluğumuzun ne olduğunu bir kere daha idrak ettim. Öyle kolay değildir, öyle kolay olsa cenabı Allah insana beş vakit namazı beş vakit ezanla beraber farz kılmazdı. Neden, insanlar hatırlamayacaklar mı, ama bir şeyi söylüyor diyor ki, ben seni beş vakit çağıracağım ve beş vakit senin kulaklarına benim çağrımı nakşedeceğim. Onun için biz de hep bir birimize beş vakit, on vakit, on beş vakit bu kararlılığı ifade etmek zorundayız" dedi.



"TÜRKİYE ESKİ TÜRKİYE DEĞİLDİR"

Bakan Soylu "güvenlik kuvvetlerimiz bütün kurullarıyla jandarmasıyla, koruyucusuyla, polisiyle, Türk silahlı kuvvetlerinin unsurlarıyla hepsiyle kahraman gibi mücadele etmektedirler. Bir taraftan bunu yaparken bir taraftan da vatandaşın hakkını göz önüne koymaktadırlar. Türkiye eski Türkiye değildir, öyle olabileceğini zannedenler yanılmaktadırlar. Bizim terörle mücadelemiz çok açık ve nettir. Bir taraftan teröristle mücadele edeceğiz, bir taraftan da terörizmle mücadele edeceğiz. Biz vatandaşımızın hakkını korumak için terörle mücadele ediyoruz. Biz vatandaşımızı PKK denilen illetten ona musallat olan illetten kurtarmak için bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Bizim vicdanımız sızlamıyor mu, o çocukların o 13, 14, 15 yaşındaki çocukların bir şekilde kaçıp kurtuldukları terör örgütünden sonra verdikleri ifadeyle biz bir baba değil miyiz? Siz baba değil misiniz? Aile değil misiniz? Onların karşı karşıya kaldıklarıyla kahrolmuyor muyuz, bizim insanımız bunlar. Devletimizin kararlılığı budur, milletimizin kararlılığı budur, güvenlik kuvvetlerimizin kararlığı budur. Bu kararlılığımızın daha başlangıcında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Şunu zannettiler, 15 Temmuz'da nasıl olsa Türkiye bir yara aldı FETÖ'den dolayı epey bir boşalmalar oldu, güvenlik kuvvetleri bu zafiyetle bizlerle mücadele edemezler sandılar. Aslanlar şimdi aslanlar gibi mücadele ediyorlar. Eksi 30 derecede, eksi 25 neresi olursa olsun onları buluyorlar ve gereğini yerine getiriyorlar" dedi.

(Neriman Çelebi / İHA)