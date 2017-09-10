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Aslan yara aldı
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Aslan yara aldı

Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor, sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor, sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada sağ kanattan Yekta'nın kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Eto'o'nun şutunu kaleci Muslera kornere çeldi.
16. dakikada El Kabir'in yaklaşık 30 metreden kaleyi cepheden gören bir noktadan yaptığı sert şut kalenin üzerinden az farkla auta gitti.
20. dakikada Gomis'in pasında topla buluşan N'diaye'nin etkisiz vuruşu yandan dışarıya gitti.
29. dakikada ceza alan içerisi sağ çaprazında topla buluşan Maicon'un sert şutunu kaleci Muslera güçlükle çeldi. Altı pas içerisine düşen topu Galatasaray savunması son anda uzaklaştırdı.
34. dakikada sağ kanattan Rodrigues'in yerden ortasında altıpas noktasında Gomis topu ağlara gönderdi. 0-1
59. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Eto'o'nun iki rakip oyuncudan sıyrıldıktan yaptığı vuruşta kaleci Muslera topu kolaylıkla kontrol etti.
64. dakikada ani gelişen Galatasaray atağında sağ kanattan Rodrigues'in ortasında kaleci Ferhat Kaplan zamanında çıkıp Gomis'ten önce topa sahip oldu.
82. dakikada ceza alanı yayı dışında topu önünde bulan Emre Güral'ın sert şutunu kaleci Muslera kornere çeldi.
83. dakikada hızlı kullanılan kornerde Aydın topu Charles'e verdi. Charles'in altı pas içerisine yaptığı ortayı Eto'o kafayla ağlara gönderdi. 1-1

KÜNYE
Stat: Antalya OPET
Hakemler: Halis Özkahya xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Hakan Yemişken xx
Antalyaspor: Ferhat xx, Celustka xx (Salih Dursun dk. 89 ?), Djourou xx, Diego Angelo xx, Sakıb Aytaç xx, Yekta xx, Charles xx, Danilo xx (Emre Güral dk. 67 x), Maicon xx, El Kabir xx (Aydın Karabulut dk. 53 x), Eto'o xxx
Yedekler: Ozan, Boffin, Musa Nizam, Nazım Sangare, Harun Alpsoy, Chico, Vainqueur
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Maicon xx, Serdar Aziz xx (Denayer dk. 63 x), Linnes xx, N'diaye xx (Selçuk dk. 62 x), Fernado xx, Tolga Cigerci xx, Belhanda xx (Feghouli dk. 88 ?), Rodrigues xx, Gomis xxx
Yedekler: Eray, Ahmet Çalık, Yasin, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, Tarık Çamdal, Koray Günter
Teknik Direktör: Igor Tudor
Goller: Gomis (dk. 34) (Galatasaray), Eto'o (dk. 83) (Antalyaspor)
Sarı kart: Linnes (Galatasaray), Salih Dursun (Antalyaspor)
(Adem Akalan - İsa Akar - Suat Metin/İHA)
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