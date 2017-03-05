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Aslan Trabzon'da kükredi
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Aslan Trabzon'da kükredi

Spor Toto Basketbol Süper Lig'de Trabzonspor Medical Park sahasında Galatasaray Odeabank'a 80-73 mağlup oldu.

Spor Toto Basketbol Süper Lig'de Trabzonspor Medical Park sahasında Galatasaray Odeabank'a 80-73 mağlup oldu.

Salon: Hayri Gür
Hakemler: Ahmet Ersan Ergüler xx, Mehmet Serdar Ünal xx, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu xx
Trabzonspor Medical Park: Lee xx 10, Green xxx 24, Hardy xxx 13, Gutierrez x 4, Kadji x 7, Erol Can Çinko x 7, Duşan Cantekin x 6, Ozan Odabaşı x, Moody x 2
Galatasaray Odeabank: Micov xxx 16, Pleiss xxx 14, Daye xx, Sinan Güler xxx 12, Göksenin Köksal xxx 10, Tyus xxx 10, Fitipaldo xx 3, Ege Arar xx 2, Diebler xxx 13
1. Periyot: 22-21 (Trabzonspor Medical Park lehine)
Devre: 36-40 (Galatasaray Odeabank lehine)
3. Periyot: 51-63 (Galatasaray Odeabank lehine)
(Gökmen Şahin /İHA)

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