Aslan Şampiyonlar Liginin en başarılıları arasında
Galatasaray, UEFA'nın açıkladığı Şampiyonlar Liginde en başarılı 25 takım arasına girdi.
Galatasaray, UEFA'nın açıkladığı Şampiyonlar Liginde en başarılı 25 takım arasına girdi. UEFA, Şampiyonlar Liginde en başarılı 25 takımı açıkladı. Sarı-kırmızılılar listede 23. sırada yer aldı. Şampiyonlar Ligi'nde en çok maça çıkan Türk takımı olan sarı-kırmızılılar bu süreçte 14 kez Kupa 1'e katılırken 104 karşılaşmada sahada yer aldı. Galatasaray, bu 25 yılda iki kez çeyrek final oynarken bir kez de son 16 turuna kalmayı başardı. Galatasaray, farklı formatta oynanan 1993-94 sezonunda iki eleme turunu geçerek grup aşamasında mücadele eden sekiz takımdan biri olmuştu. UEFA'nın listesinde zirveyi İspanyol ekibi Real Madrid temsil ediyor. Bu dönemde 21 kez Şampiyonlar Ligi'ne katılan eflatun-beyazlılar kupayı 5 kez müzesine götürmeyi başardı. UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi'nde en başarılı 25 takım sıralaması şu şekilde:
1- Real Madrid 2- Barcelona 3- Bayern Münih 4- Manchester United 5- Arsenal 6- Juventus 7- Milan 8- Chelsea 9- Porto 10- Olympique Lyon 11- Inter 12- Borussia Dortmund 13- Valencia 14- Liverpool 15- Ajax 16- Paris-Saint Germain 17- Olympiacos 18- Bayer Leverkusen 19- PSV 20- Benfica 21- Dynomo Kyiv 22- Atletico Madrid 23- Galatasaray 24- Roma 25- Monaco
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