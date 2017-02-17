Aslan Rize'ye gitti

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı için uçakla Trabzon'a geldi. Kafile ardından kara yoluyla Rize'ye geçti.
Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı için uçakla Trabzon'a geldi. Kafile ardından kara yoluyla Rize'ye geçti. Trabzon Havalimanında az sayıda taraftar tarafından karşılanan sarı-kırmızı ekip burada taraftarlarla bol bol fotoğraf çektirdi. Galatasaray kafilesi daha sonra geniş güvenlik tedbirleri altında kara yoluyla Rize'ye geçti. (Gökmen Şahin /İHA)
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