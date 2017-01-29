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Aslan potada kükredi

Spor Toto Basketbol Ligi'nin 16. haftasında BEST Balıkesir evinde Galatasaray Odeabank ile karşılaştı. Müsabakayı Galatasaray Odeabank 78-72 kazandı.

Spor Toto Basketbol Ligi'nin 16. haftasında BEST Balıkesir evinde Galatasaray Odeabank ile karşılaştı. Müsabakayı Galatasaray Odeabank 78-72 kazandı.
Spor Toto Basketbol Ligi'nin 16. hafta müsabakasında BEST Balıkesir ile Galatasaray Odeabank Balıkesir Yeni Spor salonunda karşı karşıya geldiler. Çok çekişmeli geçen müsabakayı Galatasaray Odeabaank 78-72 kazanmasını bildi.

BEST Balıkesir müsabakaya Tre Kelley, Delroy James, Austın Nichols, Adrev Andrews, Ofoegbu 5'i ile başlarken, Galatasaray Odeabank Micov, Schilb, Sinan Güler, Göksenin ile başladı.
1. periyota Galatasaray Odebank'ın Sinan Güler'in 2 sayılık atışı ile başladı. BEST Balıkesir Ofoegbu ile karşılık verdi. Maçın son 2 dakikasına BEST Balıkesir ve Galatasaray Odebank 11-11 beraberliği ile geçildi. Galatasaray Odebank, Micov ve Tyus'un sayılarına BEST Balıkesir, Galatasaray Odeabank'a Ofoegbu ve Andrews sayıları ile 1. periyotu 18-14 önde kapadı.
Galatasaray Odebank 2. peritota Pitipaldo'un sayıları ile başladı. BEST Balıkesir, Ofoegbu Andresw, Tre Keller ile karşılık verdi. İlk yarı Galatasaray Odebank'ın 34-26 üstünlüğü ile geçildi.
3. periyota BEST Balıkesir atak başladı. Ofoegbu, Kelyy ve Anderws sayıları ile farkı 6 sayıya kadar indirmesine rağmen, Galatasaray Odeabank, Pitipaldo, Alex Tyus sayılarına engel olamadı. 58-51 Galatasaray Odeabank'ın üstünlüğü ile geçildi.
Galatasaray Odeabank, BEST Balıkesir karşısında Pitipaldo, Micov Tyus ve Schillb'in sayılarına, BEST Balıkesir Delroy James, Ofoegbu ve Andersw ile karşılık verse de Galatasaray Odebank aradaki farkı korumasını bildi. Müsabaka Galatasaray Odeabank'ın 78-72 üstünlüğü ile sona erdi.

Salon: Balıkesir Yeni
Hakemler: Emin Moğulkoç xx, Kaan Büyükçil xx, Kerim Baki xx
BEST Balıkesir: Tre Kelley xxx 15, Delroy James xxx 18, Austin Nichols x, Andrew Andrews xx 11, Vladimir Golubovic xx 4, Ümit Sonkol xx, Ofoegbu xxx 24, Ahmet Erdoğan x
Başantrenör: Hakan Demir xx
Galatasaray Odeabank: Micov xxx 15, Blake Schılb xxx 10, Tıbor Pleıss xx 2, Sinan Güler xxx 7, Göksenin xx 6, Alex Tyus xx 11, Austın Daye xxx, Fıtıpaldo xxx 22
Başantrenör: Ergin Ataman xxx
1. periyot: 18-14 (Galatasaray Odeabank lehine)
Devre: 34-26 (Galatasaray Odeabank lehine)
3. periyot: 51-58 (Galatasaray Odeabank lehine)
5 faul alanlar: Austin Daye (Galatasaray Odeabank)
(Hüseyin Tokmak / İHA)


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