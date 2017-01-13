Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Aslan moral buldu
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Aslan moral buldu

THY Euroleague'in 17. haftasında Galatasaray Odeabank, sahasında ağırladığı Zalgiris Kaunas'ı 87-79 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla Euroleague'de 5. galibiyetini elde etmiş oldu.

THY Euroleague'in 17. haftasında Galatasaray Odeabank, sahasında ağırladığı Zalgiris Kaunas'ı 87-79 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla Euroleague'de 5. galibiyetini elde etmiş oldu.

Salon: Abdi İpekçi
Hakemler: Christos Christodoulou xx, Borys Ryzhyk xx, Milos Koljensic xx
Galatasaray Odeabank: Fitipaldo xxx 21, Daye xx 2, Pleiss xxx 17, Sinan xxx 16, Micov xxx 11, Tyus xx 5, Schilb xx 7, Diebler x, Göksenin xx 8
Başantrenör: Ergin Ataman
Zalgiris Kaunas: Motum xxx 18, Ulanovas xx 4, Jankunas xxx 14, Milaknis xx 6, Pangos xx 5, Lekavicius xxx 11, Seibutis x, Lima xx 8, Javtokas xx 3, Valinskas xx, Westermann xxx 10
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
1. Periyot: 17-17
Devre: 40-34 (Galatasaray Odeabank lehine)
3. Periyot: 65-57 (Galatasaray Odeabank lehine)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Rum tarafının haritası kabul edilemez
Gözlerinize inanamayacaksınız: Bu kazadan kurtuldu
Aslan moral buldu
Trabzonspor iyi başladı
Ortaköy saldırısında 2 tutuklama
Meclis'te muhalefet partileri arasında tartışma
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
İsrail, Suriye'yi vurdu!
İsrail, Suriye'yi vurdu!
Merkez Bankası'ndan dolara bir müdahale daha!
Merkez Bankası'ndan dolara bir müdahale daha!
Yunanistan Cenevre için şart koşmuş!
Yunanistan Cenevre için şart koşmuş!
İşte ORC'nin son seçim anketi! Son seçim anketleri 2017
İşte ORC'nin son seçim anketi! Son seçim anketleri 2017
Dilovası'nda haddehanede patlama: 1 ölü 15 yaralı
Dilovası'nda haddehanede patlama: 1 ölü 15 yaralı
Benzin ve motorine yeniden zam
Benzin ve motorine yeniden zam
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Rum tarafının haritası kabul edilemez
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Rum tarafının haritası kabul edilemez
Gözlerinize inanamayacaksınız: Bu kazadan kurtuldu
Gözlerinize inanamayacaksınız: Bu kazadan kurtuldu
Aslan moral buldu
Aslan moral buldu
Trabzonspor iyi başladı
Trabzonspor iyi başladı
Ortaköy saldırısında 2 tutuklama
Ortaköy saldırısında 2 tutuklama
Meclis'te muhalefet partileri arasında tartışma
Meclis'te muhalefet partileri arasında tartışma
Bursaspor Trabzonspor maçı geniş özeti
Bursaspor Trabzonspor maçı geniş özeti
İlk yarı Trabzonspor'un
İlk yarı Trabzonspor'un
Anayasa değişikliği teklifinin 9. maddesi kabul edildi
Anayasa değişikliği teklifinin 9. maddesi kabul edildi
İş adamı Verdal Hosta FETÖ'den gözaltında
İş adamı Verdal Hosta FETÖ'den gözaltında
300 milyon doları Türkiye'ye getirdiler
300 milyon doları Türkiye'ye getirdiler
Bazı alanlar geçici güvenlik bölgesi ilan edildi
Bazı alanlar geçici güvenlik bölgesi ilan edildi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English