Aslan, İtalyan temsilciye mağlup oldu

THY Euroleague'in 18. haftasında Galatasaray Odeabank, deplasmanda karşılaştığı İtalyan temsilcisi EA7 Olimpia Milano'ya 91-87 mağlup oldu.

THY Euroleague'in 18. haftasında Galatasaray Odeabank, deplasmanda karşılaştığı İtalyan temsilcisi EA7 Olimpia Milano'ya 91-87 mağlup oldu.

Karşılaşma oldukça tempolu başlarken, ilk periyodu ev sahibi ekip 23-21 önde tamamladı. İkinci yarıda farkı açan Milano soyunma odasına 49-39 önde girdi. Üçüncü periyotta da farkın azalmasına izin vermeyen ev sahibi ekip bu bölümü de 71-60 üstün bitirdi. Final periyotunda Galatasaray Odeabank, farkı azaltmaya çalışsa da EA7 Olimpia Milano, karşılaşmadan 91-87 galip ayrıldı.

