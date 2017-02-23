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Aslan derbiye hazırlanıyor
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Aslan derbiye hazırlanıyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Igor Tudor yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Taktik ve kondisyon çalışan sarı-kırmızılılar, antrenmanı çift kale maç yaparak tamamladı.

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