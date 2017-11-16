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Aslan Bayern Münih'e kaybetti
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Aslan Bayern Münih'e kaybetti

Galatasaray Odeabank, EuroCup B Grubu altıncı maçında Alman temsilcisi Bayern Münih ile Audi Dome'da karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 86-78 mağlup ayrıldı.

Galatasaray Odeabank, EuroCup B Grubu altıncı maçında Alman temsilcisi Bayern Münih ile Audi Dome'da karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 86-78 mağlup ayrıldı.
Galatasaray Odeabank mücadeleye Alex Renfroe - Dwight Hardy - Göksenin Köksal - DaJuan Summers - Ege Arar beşiyle başladı. Karşılaşmada ilk Cim-Bom'un ilk sayıları Ege Arar'dan geldi. Ev sahibi maça tutuk başlarken sarı-kırmızılılarda Hardy'den bir, Göksenin'den art arda üç üçlük geldi ve sarı-kırmızılılar beş dakikalık bölümde 14-10 öne fırladı. Savunma sertliğini maçın ilk başından beri sıkı tutan Galatasaray Odeabank, Dwight Hardy köşeden bir üçlük daha bulurken skor 17-12'ye geldi. Son bölümlerde Taylor, Hopson ve Hardy'den gelen sayılarla ilk 10 dakikalık bölüm 25-17 Galatasaray Odeabank'ın üstünlüğüyle geçildi.
İkinci çeyreğe de iyi başlayan Galatasaray Odeabank, soyunma odasına 40-35 üstün girdi.
Üçüncü çeyrek karşılıklı basketlerle başladı. Ev sahibi ekip bu bölümde oyuna ağırlığını koydu ve final periyoduna 65-62 önde girdi. Dördüncü çeyreğe Alman ekibi iyi girerken dört dakikada skoru da 74-64'e getirdi. Bu bölümden itibaren iki dakikalık sekansta Hendrix'in etkili oyunuyla skoru 76-71'e getiren Galatasaray Odeabank'ta koç Erman Kunter molasına başvurdu. Moladan şans sayısıyla dönen Bayern Münih'e cevap Summers'ın üçlüğüyle geldi (78-74). Sonraki hücumu iyi savunan sarı-kırmızılılarda Renfroe turnike basketle farkı 2'ye indirdi (78-76). Bitime bir dakika kala koç Erman Kunter molasına başvurdu (80-76). Mola dönüşünde istediği geri dönüşü yapamayan Galatasaray Odeabank mücadeleden 86-78 mağlup ayrıldı.
Sarı-kırmızılılar, Eurocup B Grubu yedinci maçında 6 Aralık Çarşamba günü Reggio Emilia'yı evinde ağırlayacak.
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