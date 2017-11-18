18.11.2017 21:33 Aslan Başakşehir'de dağıldı

Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir evinde Galatasaray ile karşılaşıyor. Maç Medipol Başakşehir'in 5-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir evinde Galatasaray ile karşılaşıyor. Maç Medipol Başakşehir'in 5-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Ndiaye'nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Gomis'in bekletmeden yaptığı uzaktan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarı gitti.

25. dakikada sağ taraftan Visca'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Attamah'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

30. dakikada Belhanda'nın sağ taraftan kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde Maicon'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

32. dakikada ceza sahasında topla buluşan Gomis, topu Eren'e bıraktı. Eren'in dar açıdan yaptığı şutunu kaleci Volkan kurtardı.

42. dakikada sağ tarafta topla buluşan Visca'nın ceza sahasına yaptığı ortada Adebayor'un sert kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

55. dakikada sol tarafta topla buluşan Latovlevici'nin ceza sahası içine açtığı ortada Gomis'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

58. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mossoro'nun ceza sahası içine verdiği pasta Adebayor'un şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarpıp ağlara gitti. 3-1

59. dakikada Latovlevici'nin sol taraftan açtığı ortada ceza sahası içinde Eren'in yaptığı kafa vuruşu kaleci Volkan'ın kucağında kaldı.

74. dakikada Maicon'un sağdan açtığı ortada ceza sahası içinde Eren'in kafa vuruşunda top kaleci Volkan'da kaldı.

75. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Elia, Maicon'un kayarak müdahalesinde yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

76. dakikada Adebayor'un kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak sağ köşeden ağlarla buluştu. 4-1

85. dakikada sağ kanattan Rodriguez'in ceza sahası içine yerden açtığı ortada topla buluşan Gomis'in şutu kalenin sağından auta çıktı.

89. dakikada sol kanattan ceza sahası içine çalımlarla giren Kerim'in sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 5-1



KÜNYE

Stat: 3. İstanbul Fatih Terim

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Serkan Olguncan xx

Medipol Başakşehir: Volkan xx, Uğur xx, Epureanu xx, Attamah xxx, Clichy xx, Gökhan xx, İrfancan xx (Hakan dk. 77 x), Mossoro xx, Elia xxx (Kerim dk. 86 ?), Visca xx, Adebayor xxx (Mevlüt dk. 90+1 ?)

Yedekler: Mert, Napoleoni, Da Costa, Alparslan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Maicon xx, Denayer xx, Latovlevici xx, Fernando xx, Ndiaye xx, Tolga xx, Belhanda xx (Rodrigues dk. 79 x), Eren xx, Gomis xxx

Yedekler: Eray, Carrasso, Ahmet, Yasin, Selçuk, Sinan, Linnes, Emrah, Koray

Teknik Direktör: Igor Tudor

Goller: Attamah (dk. 25), Adebayor (dk. 42, 58 ve 76 pen.), Kerim (dk. 89) (Başakşehir), Gomis (dk. 55) (Galatasaray)

Sarı Kartlar: Fernando, Ndiaye (Galatasaray)

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

