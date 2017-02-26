Aslan 646 gündür derbi zaferine hasret

Galatasaray, ligdeki en son derbi galibiyetini 646 gün önce TT Arena'da oynanan Beşiktaş maçında 2-0'lık skorla almıştı.
Galatasaray, ligdeki en son derbi galibiyetini 646 gün önce TT Arena'da oynanan Beşiktaş maçında 2-0'lık skorla almıştı. Süper Lig'in 22. haftasında TT Arena'da Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray'ın son derbi maçlarındaki sessizliği dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar; ligdeki en son derbi galibiyetini 2014-2015 sezonunun 33. haftasında evinde Beşiktaş'la oynadığı maçta aldı. Sarı-kırmızılılar; derbilerdeki en son galibiyetini 646 gün öce Beşiktaş'a karşı 2-0'lık sonuçla aldı. Galatasaray daha sonra oynadığı 6 derbi maçından 3 puan alamadı. Aslan, bu karşılaşmalarda 3 kez beraberlikle sahadan ayrılırken, 3 kez de rakiplerine mağlup oldu. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar, rakip fileleri 6 kez havalandırırken, kalesinde de 8 gol gördü. Galatasaray'ın son derbilerdeki performansı şöyle:
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