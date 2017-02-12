12.02.2017 15:45 'Asla ve asla tek adam modeli getirmez'

Maliye Bakanı Naci Ağbal, memleketi Bayburt'ta referandum sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ağbal, 'Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi asla ve asla tek adam modeli getirmez, asla ve asla kararları tek bir kişide toplamaz' dedi. Maliye Bakanı Naci Ağbal, memleketi Bayburt'ta referandum sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ağbal, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi asla ve asla tek adam modeli getirmez, asla ve asla kararları tek bir kişide toplamaz" dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bayburt Öğretmen Evi'nde iş adamları düzenlenen toplantıda referandum sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanlığı hükümeti siteminin ülkeyi ileri noktalara taşıyacağını söyleyen Bakan Ağbal, "Türkiye'de hepimiz isteriz ki uzlaşı kültürü büyüsün ve gelişsin. Seçimleri bir bölünme, ayrılık, gayrılık haline getirmeyelim. Yeni sistemde yüzde 50'den fazla bir çoğunluğu elde ederseniz ancak hükümet olabilirsiniz. Böyle bir sistemde cumhurbaşkanı adayları ne yapmalı; çok daha fazla uzlaşıya hitap etmek zorundalar. Çok daha geniş bir mutabakata uygun bir söylem geliştirmek zorundalar. Onun için yeni cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye'de siyasi istikrarı sağlamanın yanında uzlaşı kültürünü, toplumun birliğini ve beraberliğini pekiştirecek yepyeni bir sistem olacak. Bu da bence son derece önemli. Bu sistemle yapılan değişiklikle artık seçimlerin süresi 5 yıl. Yani 5 yılda bir iktidarlar değişecek. 2 yılda bir sandığın milletin önüne konulmasında aslında en büyük zararı millet görüyor. Neden? Hiçbir hükümet 2 yılda kalıcı icraatlar yapamaz, siyaseti çok kısa soluklu yapar. Türkiye'de artık ileriye bakabilen, daha uzun vadeli plan ve proje yapan iktidarlar bu dönemde oluşacak. Bu sistem yürürlüğe girdikten sonra ülkede uzlaşı kültürü artacak ve büyüyecek. Bu sistem Türkiye'yi çok ileri noktalara taşıyacak" dedi.



"SERMAYE YATIRIMLARI ARTACAK"

Yeni sistemin devreye girmesi halinde sermaye yatırımlarının 2-3 kat daha artacağını ifade eden Bakan Ağbal, "Ekonomi politikalarında en birinci aranan konu; 'önünüzü görebiliyor musunuz?' Bu konuda siyasi istikrar önemlidir. Bugün Kanada'dan gelen yatırımcı Türkiye'de yatırım yapıyor. Bir de düşünün cumhurbaşkanlığı sistemi devreye girdiğinde Türkiye bu bölgede bütün yatırımcıların gelip yatırım yaptıkları bir cazibe merkezi olacak. 2000'li yılların başına kadar Türkiye yılda ortalama 1 milyar dolar yabancı sermayeyi ancak çekebiliyordu. Son 14 yıldır bakıldığında da bu sayı 10 milyar doların üzerine çıktı. 10 kat arttı. Bu sistem siyasi istikrarı sağladıktan sonra güçlü bir icraat, güçlü bir hükümet sistemi kurduktan sonra bu 10 milyar dolarlık yabancı sermaye tutarı 2'ye, 3'e katlanır. Türkiye'nin böyle bir potansiyeli var. Türkiye özellikle nitelikli genç nüfusu sayesinde birçok sektörde aslında çok ciddi bir üretim ve hizmet merkezi olmaya aday. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi devreye girdiğinde Türkiye'ye gelen doğrudan sermaye yatırımları 2'ye, 3'e katlayacak. Türkiye'ye yatırımcının ilgisi ikiye ye katlayacak. Herkes Türkiye'deki güçlü istikrarı gördüğünde bunu tercih edecek" şeklinde konuştu.



"CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ ASLA VE ASLA TEK ADAM MODELİ GETİRMEZ"

Yeni sistemin asla tek adam modeli getirmediğini ifade eden Bakan Ağbal, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için bir takım çevrelerin üretmeye çalıştığı bir takım korku rüyaları var. Bunların hiçbirisi geçerli değildir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi asla ve asla tek adam modeli getirmez, asla ve asla kararları tek bir kişide toplamaz. Çünkü bu sistem, çok güçlü bir parlamento sisteminin temel unsurlarından biri haline geliyor. İstediğiniz kadar bu sistemde iktidar olun eğer yasama ve Mecliste yeterince gücünüz yoksa, yasama yapma gücünüz olmadığı sürece iktidarı istediğiniz gibi kullanamazsınız. Yeni sistemde Meclis bugünkünden daha güçlü oluyor" ifadelerini kullandı.

Toplantıya Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yumak, AK Parti İl Başkanı Hakan Kobal, Belediye Başkanvekili Halit Gündoğdu ile çok sayıda iş adamı katıldı.

(Beşir Kelleci / İHA)

