18.01.2017 09:20 'Aşkın yaşı olmaz'

Serdar Ortaç, Bursalı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Ünlü şarkıcı, Hande Yener ve sevgilisi Ümit Cem Şenol hakkında da 'Gönülde yaş olmaz' cevabı verdi. Serdar Ortaç, Bursalı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Ünlü şarkıcı, Hande Yener ve sevgilisi Ümit Cem Şenol hakkında da "Gönülde yaş olmaz" cevabı verdi.

Whitefest Gençlik Festivali kapsamında Uludağ'da sahne alan Serdar Ortaç, Bursalı hayranlarıyla buluştu. Gıybet' şarkısıyla sahneye çıkan Ortaç'a, 2 kadın dansçıda eşlik etti. İki saati aşkın programı süresinde eski ve yeni albümünden şarkılar seslendiren şarkıcı, kendisini izleyen yaklaşık bin kişiyi oturtmadı. Ortaç, dansçılarıyla beraber yaptığı dans şovlarıyla beğeni toplarken, hayranlarından büyük alkış aldı.



"AŞKIN YAŞI OLMAZ "

Basın mensuplarının Hande Yener ve sevgilisi Ümit Cem Şenol arasındaki yaş farkını nasıl buluyorsunuz sorusuna Ortaç şöyle cevap verdi: "Bence yaş farkı önemli değildir. Gönülde yaş olmaz, erkekte pek sorun edilmiyor ama kadınının büyük olması bizim toplumda sorun oluyor. Gereksiz bence sevmişler birbirlerini. Benim annem ve babam arasında 15 yaş fark var aşkın yaşı yoktur " dedi. Hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Ortaç Amerika dönüşü albüm çalışmalarına başlayacağını da belirtti.

(Cengiz Gündüz/İHA)

