Askerlerin zehirlenmesiyle ilgili soruşturma sürüyor

Manisa'da askerlerin zehirlenmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Manisa'da askerlerin zehirlenmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Şimdiye kadar soruşturma kapsamında yemek firmasından 50'ye yakın isim gözaltına alındı aralarında şirket yöneticilerinin de bulunduğu 10 kişi tutuklandı.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık konuyla ilgili yaptığı açıklamada sabotaj iddialarına da cevap verdi."Hiçbir ihtimali dışlamadan her türlü ihtimalin üzerine gidiyoruz" dedi.

Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Şefik Güvenç Işık'ın talimatıyla görevden alındı. Görevden alınan Güvenç, Ankara Balgat'taki Eğitim ve Doktrin Komutanlığına çekildi.

Bir televizyon kanalına açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, zehirlenme olayında kasıt olabileceğini söyledi. Araştırmaların devam ettiği mesajını verdi.

Kesin rapor ise Ramazan Bayramı'ndan sonra çıkacak.

Öte yandan asker aileleri de, askerlere kötü muamele yapıldığı yönündeki haberlere tepki göstererek bunun doğru olmadığını söyledi.

