Askerlerin zehirlenmesi olayıyla ilgili flaş gelişme

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığına yemek sağlayan şirketten 16 kişi daha gözaltına alınırken, gözaltı sayısı 40'a yükseldi.

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığına yemek sağlayan şirketten 16 kişi daha gözaltına alınırken, gözaltı sayısı 40'a yükseldi.

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığında yaklaşık 1 aylık süre içerisinde askerlerin yedikleri yemek sonrası rahatsızlanması üzerine Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde yemek şirketi çalışanlarından 24'ü gözaltına alındı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğünde 24 kişinin sorguları devam ederken, aynı şirketten 16 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorguları yapılmak üzere emniyete götürüldü. Askeri kışlada yaşanan olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında yemek şirketinden gözaltı sayısı 40'a yükseldi.

(Aykut Yeniçağ /İHA)