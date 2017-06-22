Askerlerin neden zehirlendiği ortaya çıktı

Sağlık Bakanlığı kışladaki onlarca askerin hastanelik olmasının nedeninin besin zehirlenmesi olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığınca, Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki gıda zehirlenmesi şüphesiyle ilgili ön incelemenin tamamlandığı, klinik bulgular, hastalardan alınan örnekler ve epidemiyolojik analiz sonuçlarına göre olayın bir besin zehirlenmesi olduğunun tespit edildiği bildirildi.

"PİŞİRİLME SÜRECİNDEKİ HAZIRLIK AŞAMASI"

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kamera kayıtlarından da elde edilen veriler ışığında yapılan değerlendirmede, olayın besinlerin pişirilme sürecindeki hazırlık aşamasından kaynaklandığı belirlenmiştir" denildi.

6 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu ve yüzlerce askerin hastanelik olduğu Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında yaşanan zehirlenme vakasıyla ilgili olarak yemek şirketinin genel müdürü de dahil olmak üzere 6 kişi tutuklandı.