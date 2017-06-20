Askerlerin hepsi taburcu oldu

Manisa Valiliği, besin zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan askerlerin tamamının taburcu edildiğini bildirdi.

Manisa Valiliği, besin zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan askerlerin tamamının taburcu edildiğini bildirdi.

Manisa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"17 Haziran 2017 Cumartesi günü Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığına bağlı Batı Kışla'da akşam yemeği sonrasında rahatsızlanmaları nedeniyle hastanelere sevki yapılan askerlerimizin tamamının tedavileri tamamlanarak salahen taburcu edilmişlerdir"

