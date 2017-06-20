Askerlerin hepsi taburcu oldu

Manisa Valiliği, besin zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan askerlerin tamamının taburcu edildiğini bildirdi. Manisa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "17 Haziran 2017 Cumartesi günü Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığına bağlı Batı Kışla'da akşam yemeği sonrasında rahatsızlanmaları nedeniyle hastanelere sevki yapılan askerlerimizin tamamının tedavileri tamamlanarak salahen taburcu edilmişlerdir"
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