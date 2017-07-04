Askerlerin gıda zehirlenmesinde 3 subaya tutuklama talebi

Manisa'da askerlerin gıda zehirlenmesiyle ilgili soruşturma kapsamında açığa alınan 6 rütbeli askerden 3'ü tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Manisa'da askerlerin gıda zehirlenmesiyle ilgili soruşturma kapsamında açığa alınan 6 rütbeli askerden 3'ü tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığında 23 Mayıs, 16 ve 17 Haziran tarihlerinde yaşanan ve yüzlerce askerin etkilendiği besin zehirlenmesiyle ilgili Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve bugün açığa alınan gıda kontrolünden sorumlu 6 subaydan 4'ü savcılığa çağırıldı. Savcılıktaki ifadelerinin ardından 4 rütbeli askerden 3'ü tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

