Askerlerin gıda zehirlenmesinde 3 subaya tutuklama talebi

Manisa'da askerlerin gıda zehirlenmesiyle ilgili soruşturma kapsamında açığa alınan 6 rütbeli askerden 3'ü tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Manisa'da askerlerin gıda zehirlenmesiyle ilgili soruşturma kapsamında açığa alınan 6 rütbeli askerden 3'ü tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığında 23 Mayıs, 16 ve 17 Haziran tarihlerinde yaşanan ve yüzlerce askerin etkilendiği besin zehirlenmesiyle ilgili Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve bugün açığa alınan gıda kontrolünden sorumlu 6 subaydan 4'ü savcılığa çağırıldı. Savcılıktaki ifadelerinin ardından 4 rütbeli askerden 3'ü tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.