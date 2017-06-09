Askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 49 yaralı

Samsun Valisi İbrahim Şahin, Kavak ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında 49 kişinin yaralandığını söyledi.

Samsun Valisi İbrahim Şahin, Kavak ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında 49 kişinin yaralandığını söyledi.

Samsun Valisi Şahin, kaza mahalline gelerek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı. Kazayla ilgili açıklama yapan Vali İbrahim Şahin, kazada 46'sı er, 1'i astsubay, 2'si şoför toplam 49 yolcunun yaralandığını, yaralılardan 1 erin durumunun ağır olduğunu, geri kalanların ayakta tedavi edildiğini bildirdi.



OTOBÜS KALDIRILDI

Tokat'tan acemi askerleri alıp Samsun-Çarşamba Havalimanına götüren Zehni Kaşar (47) idaresindeki 60 BL 216 plakalı yolcu otobüsü Samsun'un Kavak ilçesinde refüje devrildi. Kazada otobüste bulunan toplam 49 kişi yaralandı. Kaza sonrası devrildiği yerden vinç yardımıyla kaldırılan otobüs, çekici ile götürüldü.

(Muammer Ay /İHA)