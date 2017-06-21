Askerlere zehirli yemek veren firmanın müdürü gözaltında

Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda geçen cumartesi akşamı 731 askerin yemekten zehirlenmeleriyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 40 kişiden 25'i adliyeye sevk edildi.

9 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Adliyeye sevk edilen 25 kişiden 9'u tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 16 kişi serbest bırakıldı.

MÜDÜR GÖZALTINA ALINDI

Manisa'da 731 askerin zehirlenmesi ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında yemek şirketi ROTA A.Ş.'nin Genel Müdürü Ankara'da gözaltına alındı.

731 ASKER YEMEKTEN ZEHİRLENMİŞTİ

1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda geçen 17 Haziran'da akşam yemeğinden sonra 731 asker rahatsızlandı. Rahatsızlanan askerlerden bir bölümü revire kaldırılırken, bir bölümü de Manisa Devlet Hastanesi, Merkez Efendi Devlet Hastanesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Hastaneye sevk edilen askerlerden tamamı tedavilerinin ardından taburcu edildi.

SÖZLEŞME FESHEDİLDİ

Bu gelişmelerin ardından Ankara merkezli yemek şirketi Rota Yemekçilik A.Ş.'nin ihalesi feshedildi. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararı üzerine önce 17 Haziran'da yemek şirketinin Manisa'daki yönetici ve çalışanı 19 kişi, ertesi gün 2, bir sonraki gün de 3 kişi gözaltına alındı. Dün 16 kişinin daha gözaltına alınmasıyla bu sayı 40 yükseldi. Gözaltına alınan toplam 40 kişiden, 5'i kadın 25'i, bugün sabah saatlerinde Manisa Devlet Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.