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Askerlere yönelik ilk dava bugün görülecek
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Askerlere yönelik ilk dava bugün görülecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin askerlere yönelik açtığı ilk davanın görülmesine bugün başlanıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin askerlere yönelik açtığı ilk davanın görülmesine bugün başlanıyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişimi faaliyetlerine katılan askerler hakkında açılan ilk davanın görülmesine bugün başlanıyor. İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nun duruşma salonunda görülecek davada, 62 sanık asker bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak.
Öte yandan, duruşmanın yapılacağı Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Duruşma öncesi kampüse giren her araç kontrol noktalarında jandarma tarafından didik didik aranıyor.

3'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 5'ER YILDAN 10'AR YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR
Sabiha Gökçen Havalimanı'nın işgal edilmesine ilişkin 1 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 4 astsubay, 20 uzman çavuş olmak üzere toplamda 28'i tutuklu rütbeli ve 34 tutuksuz er hakkında hazırlanan 189 sayfalık iddianamede, tüm şüphelilerin "anayasayı ihlal, cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 5'er yıldan 10'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.
İddianamede, İstanbul'daki darbe örgütlenmesinin planlamalarının 12, 13 ve 14 Temmuz tarihlerinde üst rütbeli askerlerin General Nurettin Baransel Kışlası 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda gizli darbe toplantısı yaptıkları, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yapılacak uygulamalara yönelik kararlar alındığına yer veriliyor. Bu gizli toplantıda toplantıya katılanlara çay servisinin yüzbaşı M.K. tarafından yapıldığı belirtiliyor.
Darbe girişiminin 15 Temmuz gecesi saat 03.00'te yapılmasının planlandığı, ancak daha sonradan gelişen talimat doğrultusunda öne alındığı, yönlendirmelerin, "Yurtta Sulh" konseyi adlı watsapp grubundan yapıldığı anlatılan iddianamede, şüphelilerin bu grupta kod adları kullandıkları ifade ediliyor. Sanıkların ifadelerinde, darbe girişiminden 03.00'e kadar haberdar olmamalarının hayatın olağan akışına aykırı olduğuna vurgu yapılan iddianamede, ele geçirilen yüzlerce silah ve binlerce mermiye dikkat çekiliyor.
Darbe girişiminde Fetullah Gülen bağlantısı, darbe girişimi şüphelilerinin üzerinden çıkan 1 dolarlar ve örgüt içi haberleşme programı ByLock'a değinilen iddianamede, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın örgüt üyeleri için önemine ve buranın darbe için kontrol edilmek üzere kullanılmak istenildiği anlatılıyor.
(Başak Akbulut - Mehmet Başa / İHA)


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