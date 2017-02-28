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'Askerin görevi bellidir'
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'Askerin görevi bellidir'

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 'Hiç kimse TSK mensuplarını siyasetin içine çekme gayretine asla girmemesi gerekmektedir. Askerin görevi bellidir, yurdu savunmaktır. Bunun dışında hiçbir görevi yoktur askerin' dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Hiç kimse TSK mensuplarını siyasetin içine çekme gayretine asla girmemesi gerekmektedir. Askerin görevi bellidir, yurdu savunmaktır. Bunun dışında hiçbir görevi yoktur askerin" dedi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde fabrika açılışına katılan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 'Kim Türkiye'ye güvendiyse yatırım yaptıysa günün sonunda Türkiye'ye güvenen herkes kazandı. Türkiye'ye güvenmeyen panik yapan, oradan buradan gelen ifadelere itibar edip Türkiye'de giden herkes kaybetti. Onun için Türkiye kendine güvenen hiç kimseye kaybettirmedi. Türkiye bir dosttur. Türkiye güvenilir bir müttefiktir. Türkiye öyle büyük bir ülke ki öyle büyük bir medeniyet birikimine sahibiz ki önümüze çıkan her türlü zorluğu aşacak güce ve birikime sahiptir. Onun için bugüne kadar Türkiye açısından hiç karamsar olmadım. 15 Temmuz gecesinden sonra Türkiye'de hiç kimsenin hiçbir konuda karamsar olmasına gerek olmadığına yürekten inanıyorum" dedi.

"TÜRKİYE YABANCI YATIRIMA ŞAŞI BAKMAYAN BİR ÜLKEDİR"
Yabancı yatırımın Türk ekonomisinin itici güçlerinden biri olduğuna değinen Işık, "Bu coğrafyada var olmanın önemli bir unsuru güçlü ekonomiye sahip olmaktır. Gerçekten Türkiye son 14 yılda ekonomi de son derece güçlü bir dönüşümü gerçekleştirdi. Türkiye'de 2002 yılına kadar doğrudan gelen yabancı yatırım toplamı 20 milyar Dolar değil 18 milyar Dolar iken şuanda yıllık ortalama 15 milyar Doların üzerine çıktık. Türkiye yabancı yatırıma şaşı bakmayan bir ülkedir. Aksine Türk ekonomisinin itici güçlerinden biridir yabancı yatırım" ifadelerini kullandı.

"28 ŞUBATTA EN ÇOK KAYBEDEN KURUM TSK OLDU"
Merhum Necmettin Erbakan'ın ortaya koyduğu hedefleri Türkiye keşke 60'lı yıllarda hayata geçirebilseydi diyen Işık, "Bugün 28 Şubat. Bundan tam 20 yıl önce maalesef Türkiye'nin hiç arzu etmediği bir süreç başladı. Bugün rahmetle andığımız Türkiye için çok büyük hayalleri olan ve Türkiye'nin sanayileşmesi için çok büyük emekler sarf eden merhum Necmettin Erbakan Hocayı rahmetle anıyoruz. Onun ortaya koyduğu vizyonu keşke Türkiye gecikmeli olarak hayata geçirmeseydi. Onun ortaya koyduğu hedefleri Türkiye keşke 60'lı yıllarda hayata geçirebilseydi. Bugün Türkiye bambaşka bir Türkiye olurdu. Maalesef onun Başbakanlığına yönelik yapılan hareketin Türkiye'ye neler kaybettirdiğini hepimiz çok iyi görüyoruz. O süreçte maalesef askerler kendilerini bir rol biçtiler ve Türkiye'nin siyasetine müdahale ettiler. Yani siyasete karıştılar. Politikanın içerisinde girdiler. Türkiye'ye inanın çok şey kaybettirdiler. Ama en çok kaybeden kurumlardan bir tanesi ise Türk Silahlı Kuvvetleri oldu" dedi.

"28 ŞUBAT DÖNEMİ FETÖ'CÜLERİN TSK VE KAMUYA EN ÇOK SIZDIĞI DÖNEM OLDU"
Hiç kimsenin TSK mensuplarını siyasetin içine çekme gayretine asla girmemesi gerektiğini belirten Işık, "Askerin görevi bellidir. Yurdu savunmaktır. Bunun dışında hiçbir görevi yoktur askerin. Siyasetçinin de görevi bellidir ülkeyi yönetmek. İktidar yönetme görevini alacak, muhalefette denetim ve eleştiri görevini alacak. 28 Şubat dönemi maalesef bizim Türkiye'de hain FETÖ'cülerin TSK'ya ve kamu kurumlarına en fazla sızdığı dönem oldu. O dönemde oluşan boşluktan en fazla FETÖ ihanet şebekesi örgütü yararlandı. Onun için bir kez daha burada güçlü demokrasi, güçlü ekonomi ve güçlü bir TSK için herkes kendi görevini yapsın. Hiç kimse kendi görevinin dışına çıkmasın. Hiç kimsede kimseyi kendi görevinin başına çekme gayreti içerisinde olmasın. Türkiye emin adımlarla yoluna devam edecektir. Bundan hiç kimsenin tereddüttü olmasın. Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendisine güvenen hiç kimseyi mahcup etmeyecektir" şeklinde konuştu.
(Kaan Kızıl / İHA)

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