Sakarya'daki darbe teşebbüsü yapılanmasının başında gelen 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun iddianamedeki ifadesinde, 'Direnişte ısrar edilmesi hatta kendilerine saldırıda bulunulması durumunda askerin ateş edebileceklerini söyledim' dedi.

Sakarya'daki darbe teşebbüsü yapılanmasının başında gelen 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun iddianamedeki ifadesinde, "Direnişte ısrar edilmesi hatta kendilerine saldırıda bulunulması durumunda askerin ateş edebileceklerini söyledim" dedi.

Sakarya'da 15 Temmuz gecesi Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen darbe teşebbüsü sonrasında Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı, başsavcı vekili ile 5 savcı tarafından hazırlanan 6 bölümden ve bin 353 sayfadan oluşan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafınca kabul edilen iddianamenin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Hazırlanan iddinamede FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ve örgütün 'Hava Kuvvetleri imamı' olduğu iddia edilen Adil Öksüz başta olmak üzere darbenin Sakarya yapılanmasında bulunan Sakarya 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun, Kurmay Albay Bahri Gürhan, Sakarya İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay İlhan Aysan, Albay Ahmet Üzer, Yüzbaşı Yavuz Soyer, Binbaşı Ali Şahin, Üsteğmen Kayhan Demir, Yarbay İsmail Öcal ve 149 şüpheli asker hakkında "Anayasal İhlal" suçunu düzenleyen 309. Madde ile "Kasten Öldürme" suçunu düzenleyen 81. Ve 35. Maddeleri uyarınca birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 185 yıldan 319 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Hazırlanan iddianamede Sakarya 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun'un 15 Temmuz 2016 tarihinin akşam saatlerinde kendisine gizli ibareli mesaj geldiğini, kışlada mesajı okuduğunu ve daha sonra bu mesajı diğer birliklere iletildiği belirtiliyor. İddianamede ayrıca askerlere silah ve mermi dağıtıldığını, darbe girişiminde görev alan personel sayısının 150-200 olduğunu ve çevredeki kışlalardan zırhlı araçlar ile tank talep ettiğini belirtiliyor.

Sakarya 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun iddianamedeki ifadesinde, "Emrim altındaki rütbeli askerlere bölgenin kontrol altına alınması ve tahliye edilmesini, direnişte bulunulmaması için uyarı atışı yapılması talimatı verdim. Direnişte ısrar edilmesi hatta kendilerine saldırıda bulunulması durumunda direktif doğrultusunda askerin silah kullanması çerçevesi içinde ateş edebileceklerini söyledim. Bu talimatlar doğrultusunda valilik önünde komuta kademede görevli Binbaşı Ali Şahin, Yarbay Alaattin Baştan ve Albay Ahmet Üzer'in bu talimatlar doğrultusunda ateş ettiklerini düşünüyorum. Komuta kademesinin başı olarak birlik içinde kaldım. Bir kısım asker ve rütbeliyi de bütün kamu kuruluşlarının bulunduğu valilik yerleşkesine yönlendirdim. Darbe girişiminin Genelkurmay Başkanlığı komuta kademesi tarafından gerçekleştirildiğini düşündüğüm için bu emri yerine getirdim. Herhangi bir terör örgütü ile ilgi ve bağlantım yoktur. Yaptıklarımın suç olduğunu düşünmediğim için pişman değilim" diye ifade verdiği öğrenildi.

(Remzi Şimşek / İHA)