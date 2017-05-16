Askeri üsse patlayıcı sokma girişimi ile ilgili 2 yeni gözaltı

Diyarbakır'da 8'inci Ana Jet Üssü'ne servis aracıyla patlayıcı sokma girişimine ilişkin 2 kişi daha gözaltına alındı.

Diyarbakır'da 8'inci Ana Jet Üssü'ne servis aracıyla patlayıcı sokma girişimine ilişkin 2 kişi daha gözaltına alındı.

Olay, dün Merkez Bağlar ilçesinde bulunan 8. Ana Jet Üssü nizamiyesinde meydana gelmişti. Üsse giren servis minibüsünün altında, nizamiye girişinde yapılan aramada, boruların içerisinde amonyum nitrat ve çivi bulunmuştu. Bunun üzerine araç nizamiyeden çıkarılarak, bölgeye bomba imha uzmanları çağrılmış ve uzmanlar yaptıkları incelemede ateşleme düzeneği olmadığını belirledikleri patlayıcıyı, fünye ile etkisiz hale getirmişti. Aracın sürücüsü de gözaltına alınmıştı. Konuyla ilgili araştırmalarını sürdüren polis, yaptığı MOBESE incelemelerinin ardından 2 şüpheliyi daha gözaltına aldı. 3 şüphelinin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri devam ediyor.

