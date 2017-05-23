Askeri tank böyle batırıldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde dalış turizmi için batırılan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait 45 tonluk 1960 model tankın deniz dibine indiriliş görüntüleri paylaşıldı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde dalış turizmi için batırılan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait 45 tonluk 1960 model tankın deniz dibine indiriliş görüntüleri paylaşıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait 45 tonluk tank geçtiğimiz hafta Kaş Limanında 5 metre derinliğe batırılmıştı. Tank hava koşullarının düzelmesinin ardından Güvercin Adası Mevkii'ne taşınarak 20 metre derinliğe batırıldı. Özel oluşturulan balonlara bağlanan ve tank dalgıçların eşliğinde batırıldı. ABD yapımı tank, ülkemizin önde gelen dalış destinasyonlarından biri olan Kaş'ın tanıtımına önemli katkılar sağlaması hedefleniyor. Su altında yapay bir resif oluşturacak tankın bir benzeri, yıllar önce kendisi de 'balıkadam' olan Kral II. Abdullah tarafından Ürdün Akabe Körfezi'nde batırılmıştı.

Dalış turizmini geliştirmek hedefiyle batırılan tank, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden temin edildi. ABD yapımı ve 1960 model olan 45 ton ağırlığındaki tank, Kaş'a Konya'dan getirildi. Görev süresini tamamlamış olan ve 4 personel taşıyabilen tankın üzerinde 105 milimetrelik bir de top bulunuyor.

