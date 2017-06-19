Askeri midibüsle minibüs çarpıştı: Yaralılar var

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde askerleri taşıyan midibüsle köy minibüsü çarpıştı. Yaralıların olduğu bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde askerleri taşıyan midibüsle köy minibüsü çarpıştı. Yaralıların olduğu bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Kaza, 17.10 sıralarında, Lice ilçesi Mermer köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, bölgedeki operasyonda görevli askerleri taşıyan zırhlı midibüs ile sivilleri taşıyan köy minibüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Yaralıların olduğu bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
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