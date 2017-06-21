Askeri konvoyda kaza: 1 asker yaralı

Gaziantep'te askeri konvoyun sivil araçlarla çarpışması sonucu 1 asker yaralandı.

Gaziantep'te askeri konvoyun sivil araçlarla çarpışması sonucu 1 asker yaralandı.

Olay, Şehitkamil ilçesi, İpek Yolu üzeri, Sani Konukoğlu Bulvarı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sınır illerinden gelerek Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı'na seyreden 3 adet askeri kamyon ile iki adet sivil araç aşırı yağıştan dolayı çarpıştı.

Kazanın etkisiyle araçların tümünde maddi hasar oluşurken, bir asker ise yaralandı. Olay sonrası yaralı araç komutanı Ali Sansar isimli asker ihbar üzerine çağrılan ambulansla hastaneye sevk edilirken, kaza nedeniyle kapanan yolun tekrar trafiğe açılması için çekici çağrıldı.

Hastaneye kaldırılan askerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Mehmet Bulut - Abdülkadir Güneş /İHA)