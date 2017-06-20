Askeri konvoya saldırı: 1 şehit, 5 yaralı

Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde bulunan Oğul köyü yakınlarında teröristler tarafından askeri konvoya düzenlenen roketli saldırıda 1 yüzbaşı şehit olurken 5 asker ise yaralandı.

Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde bulunan Oğul köyü yakınlarında teröristler tarafından askeri konvoya düzenlenen roketli saldırıda 1 yüzbaşı şehit olurken 5 asker ise yaralandı.



Konuyla ilgile İHA muhabirine açıklamada bulunan Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, "Oğul yol ayrımına Çukurca tarafından 1 kilometre kala askeri konvoya teröristler tarafından roket atıldı. Saldırıda 1 yüzbaşı şehit olurken 5 'de yaralımız var" dedi.



(Feyzullah Taş /İHA)