Askeri konvoya saldırı: 1 şehit, 5 yaralı

Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde bulunan Oğul köyü yakınlarında teröristler tarafından askeri konvoya düzenlenen roketli saldırıda 1 yüzbaşı şehit olurken 5 asker ise yaralandı.
Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde bulunan Oğul köyü yakınlarında teröristler tarafından askeri konvoya düzenlenen roketli saldırıda 1 yüzbaşı şehit olurken 5 asker ise yaralandı.
Konuyla ilgile İHA muhabirine açıklamada bulunan Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, "Oğul yol ayrımına Çukurca tarafından 1 kilometre kala askeri konvoya teröristler tarafından roket atıldı. Saldırıda 1 yüzbaşı şehit olurken 5 'de yaralımız var" dedi.
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