Askeri helikopter düştü

Şırnak Valiliği askeri helikopterin düştüğünü açıkladı.
Şırnak Valiliği askeri helikopterin düştüğünü açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz Uludere ilçesi Şenoba beldesinden kalkan coogeer tipi helikopterimiz kalktıktan 3 dakika sonra yüksek gerilim hattına takılması sonucu düşmüştür.Olay yerine kurtarma ekiplerimiz intikal etmiştir" denildi.
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