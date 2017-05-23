Askeri birliklere akaryakıt taşıyan firmalara PKK operasyonu

Askeri birliklere akaryakıt taşıyan firmaların yönetici ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 46 şüpheliye yönelik, PKK/KCK terör örgütüne finansman sağladıkları gerekçesiyle 7 ilde operasyon başlatıldı.

Askeri birliklere akaryakıt taşıyan firmaların yönetici ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 46 şüpheliye yönelik, PKK/KCK terör örgütüne finansman sağladıkları gerekçesiyle 7 ilde operasyon başlatıldı.

Batman İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ve Batman Jandarma Komutanlığı KOM birimlerince 23 Mayıs 2017'de Batman, Hakkari, Şırnak, Mardin Bitlis, Siirt ve Sivas illerinde eş zamanlı operasyon yapılmıştır. MSB ANT Başkanlığından Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde konuşlu bulunan askeri birliklerin akaryakıtlarını taşımak üzere ihale alan firma yönetici ve çalışanlarının aralarında bulunduğu 46 şüpheliye yönelik PKK/KCK Bölücü Terör Örgütüne finansman sağlamak, Ediminin ifasına fesat karıştırmak, 5607 sayılı kaçakçılık kanununa muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından operasyon devam etmektedir" denildi.

(Mehmet Şükrü Yıldırım / İHA)