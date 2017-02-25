Askeri aracın geçişi sırasında patlama

Mardin-Diyarbakır karayolunda askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirildi.
Mardin-Diyarbakır karayolunda askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirildi. Mardin merkez Artuklu ilçesine bağlı Aran Mahallesi'nde operasyon düzenleyen askerlerin dönüşü sırasında Mardin-Diyarbakır karayolunun 20. Kilometresinde tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Yaşanan saldırıda yaralı veya can kaybının olmazken, karayolu üzerinde hasar oluştu. Patlamanın ardından bölgeye jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi. Bölgede operasyon başlatılırken, kısa süreli trafiğe kapatılan yol tekrar açıldı. (Mehmet Salih Keskin / İHA)
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