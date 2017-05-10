Askeri araca bombalı saldırı: 4 yaralı

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesi Tendürek Dağı Yılanlı tepesi mevkiinde 1. Mekanize Piyade Tugayı'na ait askeri aracın geçişi sırasında yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 4 asker yaralandı.
Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesi Tendürek Dağı Yılanlı tepesi mevkiinde 1. Mekanize Piyade Tugayı'na ait askeri aracın geçişi sırasında yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 4 asker yaralandı. Yaralı asker ambulans ile Van'a kaldırılarak tedavi altına alınırken, bölgede operasyon başlatıldı. (Bülent İba / İHA)
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