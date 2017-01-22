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Askeri araca atılan roket mermisi boş alana düştü
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Askeri araca atılan roket mermisi boş alana düştü

Siirt'te terörist ya da teröristler tarafından askeri araca yapılan saldırıda atılan roket mermisi boş alana düştü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Siirt'te terörist ya da teröristler tarafından askeri araca yapılan saldırıda atılan roket mermisi boş alana düştü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.
Olay, saat 20.30 sıralarında, Siirt-Kurtalan karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, terörist ya da teröristler tarafından İl Jandarma Komutanlığına ait zırhlı askeri araca roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, roket mermisi askeri aracı teğet geçerek, boş alana düştü. Merminin büyük bir gürültüyle patladığı olayda yaralanan olmadı.
Bölgede incelemelerde bulunan güvenlik güçleri, operasyon başlattı.
(Mehmet Niyazi Deniz / İHA)


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