05.01.2017 19:15 Askeri araç ve yolcu minibüsü çarpıştı: 2 şehit, 10 yaralı

Çorum'un Laçin ilçesinde askeri araçla yolcu minibüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre biri astsubay birisi uzman çavuş iki asker şehit oldu, aralarında askerlerin de bulunduğu 10 kişi yaralandı. Çorum'un Laçin ilçesinde askeri araçla yolcu minibüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre biri astsubay birisi uzman çavuş iki asker şehit oldu, aralarında askerlerin de bulunduğu 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına ait askeri araçla sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen yolcu minibüsü, Laçin-Çorum karayolunun 1. kilometresinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta hurdaya döndü. Çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibinin sevk edildiği kazada ilk belirlemelere göre şehit oldu, aralarında çocuklarında bulunduğu bir çocuğunda bulunduğu 10 kişi yaralandı.

Kazada yaralanan yaralılar Gözde Kırış (25), Gülüşen Şahin (51), İsmail Kızıltepe (61), Kezban Kantar (28), Mehmet Uçak (63), Halime Baldan (44), Kemal Şen (33), E. Cem A. (15), İsmail Atalay (76), Funda Baldan (23) ambulanslarla Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

(Bülent Özkaleli - M. Muttalip Yalçın /İHA)

