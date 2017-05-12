Askeri araç şarampole devrildi: 3 yaralı

Erzurum'un Horasan ilçesi yakınlarında, askeri zırhlı aracın şarampole uçması sonucu 3 asker yaralandı.
Erzurum'un Horasan ilçesi yakınlarında, askeri zırhlı aracın şarampole uçması sonucu 3 asker yaralandı. Edinilen bilgiye göre, bugün saat 08.00 sıralarında Erzurum - Ağrı Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında askeri zırhlı araç yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada 3 asker yaralandı. Yaralı askerler ambulanslarla Horasan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. (Şahap Çakır / İHA)
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