Askeri araç kaza yaptı: 7'si asker 9 yaralı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde askeri araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 7'si asker 9 kişi yaralandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde askeri araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 7'si asker 9 kişi yaralandı.

Kaza, sabaha karşı saat 03.00 sıralarında Özerli kavşağında yaşandı. Alınan bilgiye göre, 31 JAA 053 plakalı askeri zırhlı akrep aracı, Fahrettin Arı yönetimindeki 31 DVE 1777 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma sırasında savrulan ve devrilen zırhlı araç içerisinde bulunan 7 asker ile otomobil sürücüsü Fahrettin Arı ve eşi yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslarla Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ayakta tedavi edilen askerlerin 6'sı taburcu edildi. 1 askerin ise İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

