Askerden dönen genç yaptığı sürprizle ailesini ağlattı

Hakkari Şemdinli'deki vatani görevini tamamlayan Emre Bıçak, ailesine sürpriz yaptı. Evlatlarını bir anda gören aileyse gözyaşlarına boğuldu.

Hakkari Şemdinli'deki vatani görevini tamamlayan Emre Bıçak, ailesine sürpriz yaptı. Evlatlarını bir anda gören aileyse gözyaşlarına boğuldu.

Hakkari Şemdinli 34. Hudut Tugayı Komutanlığında 9 ay askerlik yapan 21 yaşındaki Emre Bıçak, tezkeresini aldıktan sonra ailesine bir gün geç geleceğini söyledi. Ardından gencin aniden anne ve babasının karşısına çıkarak tekmil vermesi ailesine sevinç gözyaşları döktürdü. Emre Bıçak, dayısı Mevlüt Oğuzhan'ı arayarak ailesine bir gün geç geleceğini iletmesini istedi. Dayısı ile anlaşan Emre, ailesine Cumartesi günü saat 18.00 civarlarında evde olacağını söyledi. Cuma akşamı saat 21.30'da gelen Emre, aniden ailesinin karşısına çıktı. Sürprizden habersiz olan anne Zehra ve baba Muhammet Bıçak çifti uzun süredir askerde olan oğullarının karşılarında tekmil verdiğini görünce büyük bir heyecan yaşayarak, gözyaşlarına hakim olamadılar.



"BUNDAN SONRA ONLARIN EMRİNDEYİM"

Anne ve babasının karşısında tekmil vermesinin nedeninin bundan sonra onların emrinde olduğunu göstermek için olduğunu belirten Emre Bıçak, "Askerlerin gece vakti yatağa yattığında düşünmek için çok vakti oluyor. Gidiyim aileme nasıl bir sürpriz yapayım, nasıl bir karşılama yapayım, nasıl mutlu olurlar, bunları düşünüyorsunuz. Aklıma böyle bir fikir geldi. Aradım dayımı, böyle bir planım var, yapalım mı dedim. Sağ olsun dayım da geldi, otogardan aldı. Yukarı çıkınca da uzun tekmili verdim. Tabi ben de içine ekledim bir şeyler. Askerlik çok farklı bir duygu, askerde gösterdiğim saygı ve sevgiyi aileme de göstermek istedim. Çünkü benim oraya gitmemi sağlayan ailem, öyle bir sürpriz yapmak istemiştim" dedi.



"TARİF EDEMEDİĞİM BİR DUYGU YAŞIYORUM"

Tarif edemediği bir duygu yaşadığını ifade eden Bıçak, "Tabi aylarca orada sürekli komutan, asker arkadaşı görüyorsun, anne-babadan uzaksın, gelir gelmez bir gariplik oldu içimde, bir burukluk mu desem, bir mutluluk mu desem, anlam veremediğim bir duygu oldu. Anlatılmaz bir duygu, yaşanmalı. Annemin huyunu çok iyi bilirim, eminim o an heyecandan titremiştir. Kalbi çarpmış ve çok şiddetli bir duygu içine girmiştir. Babam ise her zaman en büyük destekçimdi. Eminim ailem çok mutlu olmuşlardır beni ilk gördüklerinde. Ayaklarından can kesilmiştir" diye konuştu.



"O ANDA KALBİM O KADAR ATTI Kİ BAYILACAĞIM SANDIM"

Oğullarını karşısında gördüğü an ayaklarının yerden kesildiğini anlatan 41 yaşındaki anne Zehra Bıçak ise, "Nefes alamadım, çok güzel bir duygu, Allah her anneyi babayı sağ salim evlatlarına kavuştursun. Anlatılamayacak kadar güzel bir duygu. Şükürler olsun kavuşturana. Çok güzel bir sürpriz oldu. Hiçbir şeyden haberim yoktu. Evde otururken birden girdi içeriye, girince kalbim o kadar attı ki bayılacağım sandım o anda. Bir gün sonra geleceğini sanıyordum. O kadar mutlu oldum ki anlatılmaz bir sürprizdi. Bir de öyle tekmil vermesi, heyecandan kalbim patlayacak sandım. Sarılınca ağladım, mutluluk gözyaşları döktüm. Askerliğini bitirdi, artık evlilik sırası geldi. Hayırlı insanlar çıkarsa karşısına evlenebilir" dedi.



"KENDİ ASKERLİK ZAMANIMI HATIRLADIM, ÇOK ETKİLENDİM"

Oğlunun tekmil vererek içeri girmesinin kendisini çok etkilediğini dile getiren 45 yaşındaki baba Muhammet Bıçak, kendi askerlik zamanlarını hatırladığını kaydetti. Baba Bıçak, "Oğlumuzun gelmesi bizim için aşırı bir heyecan oldu. Çünkü beklemediğimiz bir anda geldi. Asker babası olmak farklı bir duygu, hüzün, keder, endişe her şeyi bir arada yaşıyorsunuz. Ama en çokta gurur verici. Herkesin sağ salim ailesine kavuşmasını diliyorum. Orada vatani görevini yapan bütün çocuklar bizim evlatlarımız. Birine zarar gelse hepimiz üzülüyoruz. Allah herkese bu duyguyu tattırsın, asker olmak herkese nasip olmaz. Oğlum geldiği gün heyecandan ne yapacağımızı şaşırdık. Beklemediğimiz bir anda geldiği için. Çok güzel oldu bizim için. Benim için çok güzel bir sürpriz oldu, çok beğendim" şeklinde konuştu.

Torununu çok özlediğini, onu aniden karşısında görünce çok şaşırdığını belirten 83 yaşındaki Hanım Bıçak, "Çok büyük sürpriz yaparak geldi. Çok yollarını gözledik. Allah'ıma çok şükür sağ salim geldi. Herkesin ana kuzularını ailelerine kavuştursun. Torunumu karşımda görünce sarıldım. Bir gün sonra geleceğini biliyorduk. Bir gün önce sürpriz yaparak gelmiş. Kavuştuğumuz için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

(Medeni Topaloğlu / İHA)