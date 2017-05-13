Asker kızlarından gurur duyulacak proje

Babaları asker olarak görev yapan 2 lise öğrencisi, daha fazla şehit haberi gelmemsi için bir proje geliştirdi. Proje ile bomba imha uzmanlarının temas kurmadan bombayı uzaktan imha etmelerini amaçladı.

Babaları asker olarak görev yapan 2 lise öğrencisi, daha fazla şehit haberi gelmemsi için bir proje geliştirdi. Proje ile bomba imha uzmanlarının temas kurmadan bombayı uzaktan imha etmelerini amaçladı.

Ankara Özel Evrensel Fen Lisesi'nde okuyan 10. sınıf öğrencileri Zeynep Ebrar Avcıoğlu ve Feyza Kılıç, bomba düzeneklerini uzaktan mikro dalga ışınları ile etkisiz hale getirmeyi sağlayacak, "Patlayıcı Düzeneğin Mikro Dalga Kaynakları ile Uzaktan Etkisiz Hale Getirilmesi" isimli projeyi üretti. Söz konusu proje ile 48. TÜBİTAK Liseler Arası Araştırma Projeleri Yarışması'nın Ankara bölge finalinde 2'ncilik elde eden ikili, projeyi asker olan babalarına adadıklarını dile getirdiler.

Hazırladıkları portatif düzenek ile projeyi tanıtan öğrenciler, asker tarafından belirlenmiş ve yolda konuşlandırılmış bir bombanın, bomba imha uzmanlarının müdahalesi olmadan askeri zırhlı araç üzerine yerleştirilen mikrodalga düzenekle etkisiz hale getirilebileceğini anlattılar.



"HER GECE ACABA BABAM BU GECE Mİ ŞEHİT OLUR KORKUSU İLE UYUDUM"

Projenin üretilme sebebini de açıklayan Zeynep Ebrar Avcıoğlu, asker çocuğu olduğunu ve babasının görevi nedeni ile 7 yıl uzak kaldıklarını belirterek, "Ben asker çocuğuyum babam bomba imha uzmanı, babamla 7 yıl ayrı kaldık. Terör bölgesindeydi. Her gece acaba babam bu gece mi şehit olur korkusu ile uyudum. Küçükken kendime bir söz verdim. İleride vatanım için, babam için, babama adayacağım bir proje yapmak için kendime bir söz vermiştim. Bunun için de babası asker olan bir arkadaşıma projeyi anlattım. Onunla birlikte bu projeyi geliştirdik" şeklinde konuştu.



TUZAKLANMIŞ BOMBALARA MİKRODALGA IŞINLA MÜDAHALE

Avcıoğlu, Türkiye'de çok fazla şehit haberi alındığını bunun en büyük sebeplerinden birinin ise tuzaklanmış bombalara askerlerin birebir müdahale etmesi sonucu olduğunu belirterek, geliştirdikleri proje ile bunun önüne geçmeye çalıştıklarını askerin müdahalesi olmadan uzaktan bomba imhasının amaçlandığını sözlerine ekledi.

Projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Feyza Kılıç ise, "Benim babam da arkadaşımın babası da asker olduğu için bu proje bizim için çok önemliydi. Ülkede gittikçe şehit sayısı artıyor. Bu bizi çok derinden etkiliyordu. Bir yandan da şehit aileleri ile empatiler kurduk, böylelikle projemizi devam ettirdik. Ardından TÜBİTAK'a geldik. Yarışmalara katıldık. İlk aşamaları geçtik ikinci aşamada ise gümüş madalya aldık" diye konuştu.

Kılıç, projenin çalışma şeklini örneklerle açıklayarak, şunları kaydetti:

"Tespit edilmiş bir bomba düzeneğimiz var. Bu asfaltın altına, üstüne ya da herhangi bir yere tuzaklanmış, askerlerimiz bu düzeneğin nerede olduğunu biliyorlar. Ardından askeri aracın üstüne mikrodalga kaynağımız yerleştirilmiş durumda. Bu mikro dalga kaynağı askerlerimiz açıyorlar. Bu kaynağı yoldan geçerken, bu kaynağın çalıştırılması ile bomba ya erkenden patlıyor. Ya da imha edilmiş oluyor."

Babasının projeye tepkisini de anlatan Kılıç, "Babam çok içine kapanık bir insandır ama benim böyle bir proje yaptığı öğrenince çok mutlu oldu. Çaktırmadan da olsa çok gururlandığını hissettim" dedi.

Okul Genel Müdürü Semra Büyükağaoğlu, bilimsel projelere önem verdiklerini belirterek, söz konusu projenin günümüz koşulları için oldukça değerli bir çalışma olduğunu vurguladı.

TÜBİTAK'ta derece elde eden kızlar, gelecekte projelerini daha büyük yerlere taşınmasını istediklerini söyleyerek, projenin Türkiye'de kullanılmasını istediklerini, bu yüzden de başvurdukları çeşitli kurumlar olduğunu belirttiler.

(Benan Özben - İbrahim Berat Yılmaz/İHA)