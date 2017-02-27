Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Asker hastanesi halkın hastanesi oldu
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Asker hastanesi halkın hastanesi oldu

Sağlık Bakanlığına devredilen Elazığ Asker Hastanesinde muayene sayısı 3 kat arttı. 2016 yılının ilk 7 ayında aylık ortalama 6 bin hastaya poliklinik hizmeti veren hastanenin halka açılmasının ardından bu rakam aylık 20 bini geçti.

Sağlık Bakanlığına devredilen Elazığ Asker Hastanesinde muayene sayısı 3 kat arttı. 2016 yılının ilk 7 ayında aylık ortalama 6 bin hastaya poliklinik hizmeti veren hastanenin halka açılmasının ardından bu rakam aylık 20 bini geçti.
Elazığ'da 26 Ağustos 2016'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde Rızaiye binası adıyla hizmet vermeye başlayan Asker Hastanesinde devir işleminin ardından muayene sayısı 3 kat arttı. 2016 yılının ilk 7 ayında aylık ortalama 6 bin hastaya poliklinik hizmeti veren hastanenin halka açılmasının ardından bu rakam aylık 20 bini geçti. Yatak doluluk oranı yüzde 7 civarındayken, bu rakam da yüzde 75'in üzerine çıktı.
Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Doç. Dr. Cahit Polat, 26 Ağustos 2016 itibariyle Asker Hastanesinin, hastanelerine devredilerek hizmet vermeye başladığını belirterek, "Devraldığımızda 100 yatak ruhsatlı 100 personelle hizmet vermekteydi. Bu personelin yaklaşık 12'si uzman hekimden oluşuyordu. Dolayısıyla birçok branşta uzman hekim eksiği mevcuttu ve bu eksiklikte hastanemiz tarafından giderildi. Fizik tedavi ve rehabilitasyon servisini, tedavi, hemodiyaliz ünitesini ve sağlık kurulunu buraya taşıdık. Poliklinik sayısı 9'du biz bunu 18'e çıkarttık. Hekim sayısı 12'ydi şu anda 26'ya yükselttik. Rızaiye binamızda tüm branşlarda poliklinik hizmeti veriyoruz" dedi.

"RANDEVU SÜRELERİ 70 GÜNDEN 1 GÜNE İNDİ"
Hastaneyi devraldıkları dönemde yılın ilk 7 ayı 6 bin hastaya poliklinik hizmeti verildiğini hatırlatan Doç. Dr. Cahit Polat, "Şuanda bu rakam aylık 20 binlerin üstüne çıktı. Yine yatak doluluk oranı ise yüzde 7'den, yüzde 75'lerin üzerine çıkmış durumdadır. Asker Hastanesinin bize devredilmesiyle diğer hastanelerimizde boşalan alanlarda yeni poliklinikler açtık. Servis bazında büyük rahatlama oldu, nitelikli yatak sayısını 142'den 249'a çıkarttık. Sivil ve askeri heyette büyük bir rahatlama oldu. Daha önceleri 70 güne varan randevu sürelerinde, aynı gün sağlık kurulu yapmaktayız ve randevu durumunu tamamen kaldırdık. Halkımıza daha kaliteli, konforlu bir sağlık hizmeti verme imkanına kavuşmuş olduk" diye konuştu.

"HASTANEYE GELENLER MEMNUN"
Hastanede tedavi gören ve 6 yıldır diyaliz girdiğini dile getiren Hüseyin Demirtaş, "Daha önce Devlet Hastanesinde diyalize giriyordum. Asker Hastanesinin devredilmesi güzel oldu. Eskiden buraya girmek o kadar kolay değildi. Önce merak ediyorduk biz nasıl buraya gidebiliriz diye. Şimdi normal vatandaş gelip muayene olabiliyor. Burada her imkandan da yararlanabiliyoruz" ifadelerini kullandı.
Asker Hastanesinin vatandaşa açılmasının çok yararlı olduğunu vurgulayan Selami Danış ise, "Burası Asker Hastanesiyken bu kadar yoğun değildi. Belirli sayıda askerlerin gelip gittiği bir yerdi, boş kalıyordu. Bu kadar güzel bir yatırım atıl olarak kalıyordu. Bu şekilde hem vatandaş faydalanıyor, hem daha verimli kullanılmış oluyor. Bizler bu uygulamadan memnunuz" dedi.
Fadime Karataş da hastanenin sivile geçmesinden memnun olduğunu dile getirerek, "Diğer hastanelerdeki yoğunluk düştü. Ben buraya rapor almak için geldim 10 dakika sürmedi" diye konuştu.
(Yunus Özhanlı /İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Yolcu otobüsünde 32 kaçak göçmen!
Kaymakamlık '800 metre' deyince köylüler ölçüm yaptı
'Yürüyesi imkansız' demişlerdi !
Karakola intihar saldırısı son anda önlendi
Engelli çocuğa hakaret cezasız kalmadı
'Yeni sistem bize asıl Cumhurbaşkanımızdan sonra lazım'
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Esad rejiminin planı ortaya çıktı! Meğer amaç...
Esad rejiminin planı ortaya çıktı! Meğer amaç...
Başbakan size bir müjde veriyorum dedi ve açıkladı!
Başbakan size bir müjde veriyorum dedi ve açıkladı!
Astsubaya evinin önünde esrarengiz suikast!
Astsubaya evinin önünde esrarengiz suikast!
Çavuşoğlu’ndan Kocyas’a: O şımarık çocuğa da iyi anlatsınlar
Çavuşoğlu’ndan Kocyas’a: O şımarık çocuğa da iyi anlatsınlar
Yunan bakan Türkiye'yi tehdit etti
Yunan bakan Türkiye'yi tehdit etti
Muslera rekor için sahaya
Muslera rekor için sahaya
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Yolcu otobüsünde 32 kaçak göçmen!
Yolcu otobüsünde 32 kaçak göçmen!
Kaymakamlık '800 metre' deyince köylüler ölçüm yaptı
Kaymakamlık '800 metre' deyince köylüler ölçüm yaptı
'Yürüyesi imkansız' demişlerdi !
'Yürüyesi imkansız' demişlerdi !
Karakola intihar saldırısı son anda önlendi
Karakola intihar saldırısı son anda önlendi
Engelli çocuğa hakaret cezasız kalmadı
Engelli çocuğa hakaret cezasız kalmadı
'Yeni sistem bize asıl Cumhurbaşkanımızdan sonra lazım'
'Yeni sistem bize asıl Cumhurbaşkanımızdan sonra lazım'
Köşk'te kritik görüşme
Köşk'te kritik görüşme
Şenol Güneş derbi ilk 11'ini belirledi
Şenol Güneş derbi ilk 11'ini belirledi
150 metrelik uçuruma yuvarlandı: Cesedi 1 gün sonra bulundu
150 metrelik uçuruma yuvarlandı: Cesedi 1 gün sonra bulundu
Menderes'in hatırasıydı: Bakan Eroğlu sahip çıktı
Menderes'in hatırasıydı: Bakan Eroğlu sahip çıktı
15 Temmuz'un çizgi filmi yapıldı
15 Temmuz'un çizgi filmi yapıldı
Asker hastanesi halkın hastanesi oldu
Asker hastanesi halkın hastanesi oldu

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English